Ноутбуки Проблемы

Ноутбуки могут включаться без причины и работать незаметно. Всё дело в странном режиме сна

Александр


Пользователь «Хабра» с ником Lev3250 обратил внимание на странную проблему, которой подвержены некоторые ноутбуки. Если не выключать их, а уводить в режим сна (что ускоряет включение), они могут неожиданно включаться и даже работать незаметно. Это чревато проблемами — например, ноутбук может высадить заряд батареи, находясь в рюкзаке.

Проблема связана с одной из вариаций режима сна — Modern Standby. Эта фича задумывалась для того, чтобы ноутбук мог постоянно работать даже будучи будто бы выключенным (примерно как планшет или смартфон). В этом режиме энергия подаётся на оперативную память, процессор, накопитель, модуль Wi-Fi и некоторые другие компоненты. Устройство получает дополнительные возможности, правда, среди них нет ни одного реально полезного:

  • Постоянно активное подключение к интернету
  • Получение уведомлений
  • Фоновая работа приложений из Microsoft Store
  • Воспроизведение музыки через Bluetooth
  • Включенный микрофон

Поддержка Modern Standby появилась ещё в Windows 8 и присутствует в более поздних версиях Windows, но наличие этого режима зависит от аппаратных возможностей ноутбуков, поэтому он есть не во всех моделях, а лишь в некоторых. Иногда ноутбук может включиться без внешних проявлений (если вдруг решит скачать какое-нибудь обновление), его выдаст только гул вентилятора.

Отключить режим Modern Standby или ограничить его использование почти невозможно, хотя на некоторых моделях ноутбуков всё же удаётся это сделать манипуляциями в BIOS, внесением изменений в системные настройки и реестр, изменением настроек фирменных приложений. Инженеры Microsoft в курсе проблемы, но не подают признаков того, что собираются решить её.

Пользователи, которые столкнулись со странным поведением своих ноутбуков в режиме сна, дают несколько советов. Самый действенный из них — вообще отказаться от режима сна и отключать ноутбук через завершение работы или гибернацию.
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