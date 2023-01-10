Ноутбуки могут включаться без причины и работать незаметно. Всё дело в странном режиме сна

Пользователь «Хабра» с ником Lev3250 обратил внимание на странную проблему, которой подвержены некоторые ноутбуки. Если не выключать их, а уводить в режим сна (что ускоряет включение), они могут неожиданно включаться и даже работать незаметно. Это чревато проблемами — например, ноутбук может высадить заряд батареи, находясь в рюкзаке.
Проблема связана с одной из вариаций режима сна — Modern Standby. Эта фича задумывалась для того, чтобы ноутбук мог постоянно работать даже будучи будто бы выключенным (примерно как планшет или смартфон). В этом режиме энергия подаётся на оперативную память, процессор, накопитель, модуль Wi-Fi и некоторые другие компоненты. Устройство получает дополнительные возможности, правда, среди них нет ни одного реально полезного:
- Постоянно активное подключение к интернету
- Получение уведомлений
- Фоновая работа приложений из Microsoft Store
- Воспроизведение музыки через Bluetooth
- Включенный микрофон
Поддержка Modern Standby появилась ещё в Windows 8 и присутствует в более поздних версиях Windows, но наличие этого режима зависит от аппаратных возможностей ноутбуков, поэтому он есть не во всех моделях, а лишь в некоторых. Иногда ноутбук может включиться без внешних проявлений (если вдруг решит скачать какое-нибудь обновление), его выдаст только гул вентилятора.
Отключить режим Modern Standby или ограничить его использование почти невозможно, хотя на некоторых моделях ноутбуков всё же удаётся это сделать манипуляциями в BIOS, внесением изменений в системные настройки и реестр, изменением настроек фирменных приложений. Инженеры Microsoft в курсе проблемы, но не подают признаков того, что собираются решить её.
Пользователи, которые столкнулись со странным поведением своих ноутбуков в режиме сна, дают несколько советов. Самый действенный из них — вообще отказаться от режима сна и отключать ноутбук через завершение работы или гибернацию.