Как вывести деньги с виртуальной карты «Яндекса» в любой банк





В прошлом году «Яндекс» запустил счёт, позволяющий оплачивать услуги и товары в его сервисах, а затем и «Карту Плюса» — виртуальную банковскую карту для тех же целей, но с возможностью оплаты ещё и в других организациях.



При оплате с «Карты Плюса» предоставляются различные преимущества (например, повышенный кэшбэк и возможность платить за товары с «Яндекс Маркета» с рассрочкой на несколько месяцев). Но иногда может возникнуть необходимость вывести деньги с этой карты в другой банк — к примеру, если вы заплатили за товар, а потом отказались от него и получили деньги обратно.



Перевод денег с «Карты Плюса» реализован не особо интуитивно. Если зайти в свой аккаунт на сайте bank.yandex.ru можно увидеть сообщение о возможности перевода денег, а при нажатии на кнопку «Перевести» появляется сообщение, что переводы станут доступны позже.







Тем не менее всё же существует несколько способов перевести деньги с «Карты Плюса» или обналичить их. В первом случае комиссии не будет (поскольку перевод осуществляется через «Систему быстрых платежей»), а во втором вы столкнётесь с комиссионными расходами.



Как вывести деньги с «Карты Плюса»



— В меню приложения «Яндекс Go» выберите пункт «Карта Плюса» (в приложении «Яндекс Маркет»: вкладка «Профиль» → «Яндекс Плюс» → «Карта Плюса») → «Перевести».



— В приложении «Карта Плюса»: нажмите на вкладку» Карты Плюса» и выберите «Перевести».



— Также можно обналичить деньги в любом банкомате, позволяющем авторизоваться бесконтактно. Для этого нужно использовать реквизиты вашей «Карты Плюса». Комиссия составит 2% от суммы снятия.





