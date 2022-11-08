«Яндекс Go» запустил «Межгород»







Сервис «Яндекс Go» запустил новый специальный тариф «Межгород» для заказа такси с учётом всех особенностей долгих поездок между городами.



Новая опция включает в себя бесплатное время ожидания до 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге. Как обычно, пользователь может запланировать поездку на конкретное время или выбрать подачу машины в ближайшее.



Основной плюс нового тарифа — цена. Поездка обойдётся дешевле, чем в случае заказа такси по этому же маршруту в «Экономе».



Пока доступны поездки всего в нескольких направлениях туда и обратно: Ростов-на-Дону — Шахты, Уфа — Стерлитамак, Анапа — Новороссийск, Уссурийск — Владивосток. Сервис обещает увеличить количество направлений со временем.