Яндекс Яндекс.Такси

«Яндекс Go» запустил «Межгород»

Фархад

Яндекс Го


Сервис «Яндекс Go» запустил новый специальный тариф «Межгород» для заказа такси с учётом всех особенностей долгих поездок между городами.

Новая опция включает в себя бесплатное время ожидания до 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге. Как обычно, пользователь может запланировать поездку на конкретное время или выбрать подачу машины в ближайшее.

Основной плюс нового тарифа — цена. Поездка обойдётся дешевле, чем в случае заказа такси по этому же маршруту в «Экономе».

Пока доступны поездки всего в нескольких направлениях туда и обратно: Ростов-на-Дону — Шахты, Уфа — Стерлитамак, Анапа — Новороссийск, Уссурийск — Владивосток. Сервис обещает увеличить количество направлений со временем.

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Яндекс
Cсылки по теме:
«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%
«Яндекс» выпустил банковское приложение
Покупаем подписку Яндекс Плюс Мульти со скидкой

Рекомендации

Рекомендации

«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений
Стоит ли россиянам брать MacBook за границей в 2022 году? Есть несколько серьезных проблем
«Сбербанк» рассказал, как платить айфоном в России без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии