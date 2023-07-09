Как выжать максимальное время автономной работы из старого iPhone

5G на моделях iPhone 12;

автоматическая блокировка (устанавливается на 30 секунд);

яркость дисплея;

частота обновления дисплея (ограничена до 60 Гц) на моделях iPhone и iPad с поддержкой технологии ProMotion;

некоторые визуальные эффекты;

функция «Фото iCloud» (временно приостанавливается);

автоматические загрузки;

загрузка сообщений электронной почты;

обновление приложений в фоновом режиме.

Откройте приложение «Команды» и перейдите во вкладку «Автоматизация»;

Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, затем выберите «Создать личную автоматизацию»;

Прокрутите вниз и выберите «Энергосбережение»;

Задайте параметра «Выключается» и уберите галочку с «Включается», затем установите «Немедленный запуск» (только для iOS 17) и нажмите «Далее».

Нажмите «Добавить действие», введите в поиске «Режим энергосбережения» и выберите его;

Нажмите «Далее», отключите переключатель на опцию «Спрашивать перед запуском» и подтвердите действие (только для iOS 16 и ниже);

Готово!

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Спустя полтора-два года активного пользования любой iPhone или iPad начинает разряжаться заметно быстрее, чем это было изначально. Самое идеальное решение проблемы — заменить батарею, но если вам нужно просто выжать максимум из того, что есть под рукой, вам будет полезен этот гайд. Рассказываем, как включить постоянный режим энергосбережения на iPhone.Наверняка вы знаете, что система предлагает включить режим энергосбережения, когда уровень заряда батареи падает до 20%. Он ограничивает работу некоторых функций, но значительно продлевает время автономной работы девайса. По умолчанию эта фича автоматически отключается при зарядке iPhone или iPad до 80%, но есть один способ оставить её всегда включённой.Стоит отметить, что следующие функции iPhone/iPad будут отключены в режиме энергосбережения:Если вы готовы отказаться от вышеперечисленных функций в пользу автономности, выполните следующие действия:Теперь ваш iPhone будет работать в постоянном режиме энергосбережения. Если вы захотите его отключить, откройте «Команды», найдите эту автоматизацию и выключите её.