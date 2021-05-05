





Большинство гаджетов Apple имеют встроенные аккумуляторы, однако метка AirTag является исключением — она работает от обычной батарейки CR2032, которую можно встретить в весах, часах или на материнских платах. Apple сообщает, что благодаря использованию энергоэффективного Bluetooth LE одной такой батарейки хватит на год работы, и процесс ее замены достаточно прост.Для начала надавите на крышку батарейки AirTag, изготовленную из полированной нержавеющей стали, и поверните ее против часовой стрелки до снятия. После этого нужно поддеть и извлечь старую батарейку:Теперь замените ее на новую, соблюдая полярность. После этого соберите метку в обратном порядке: установите крышку, совместив три язычка на ней с тремя отверстиями на AirTag, и поверните крышку по часовой стрелке до упора.Как видите, ничего сложного в замене нет. При этом мониторить уровень заряда AirTag можно через приложение Локатор. И оно же пришлет уведомление на iPhone о том, что батарейка разряжена и ее пора заменить.