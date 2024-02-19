Как записывать видео одновременно на две камеры iPhone

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На протяжении многих лет iPhone остаются безусловными лидерами в плане мобильной съёмки видео. Однако нативное приложение iOS «Камера» сильно уступает по функциональности любым Android-смартфонам. Например, на iPhone по умолчанию нельзя снимать ролики сразу на две камеры, как в условном Galaxy S23. К счастью, эту проблему можно решить с помощью стороннего софта. Собрали для вас лучшие приложения с возможностью одновременной съёмки на основную и фронтальную камеры iPhone.Приложение от популярного производителя профессионального оборудования для звукозаписи. Утилита предлагает множество настроек и опций, включая режим Dual Cam. В нём можно разделить экран пополам или включить картинку в картинке для вывода изображений с двух камер одновременно, как во время видеозвонка по FaceTime.Утилита DoubleTake от создателей популярного приложения для монтажа Filmic Pro также отлично справляется со своей задачей. Один из главных плюсов приложения — вектороскоп в нижней части экрана, который поможет выставить правильное освещение.Условно-бесплатное приложение с огромным набором фильтров и эффектов. Единственный минус — бесплатная версия ограничивает продолжительность видеозаписи 3 минутами, а также добавляет водяной знак.Конечно же, в App Store можно найти ещё сотню приложений со схожими функциями или воспользоваться соцсетями, в которых также предусмотрена одновременная съёмка на две камеры, но мы упомянули тут только те приложения, которыми пользуемся сами. Плюс — они бесплатные.