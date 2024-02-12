Три способа транслировать экран iPhone на свой Mac или MacBook





Устройства Apple славятся своими экосистемными фичами, благодаря которым они удобно дополняют друг друга. Среди прочего, macOS позволяет демонстрировать экран вашего iPhone или iPad на Mac или MacBook — дисплей компьютера в любом случае будет побольше, а значит на нем удобнее показывать семейные фото или рабочие схемы.



Есть три способа расшарить изображение с айфона или айпада на макбук.





1. AirPlay

Откройте «Настройки» Mac → «Основные»

Щелкните пункт «Ресивер AirPlay»

Включите тумблер.

2. QuickTime Player

Откройте приложение QuickTime Player

В верхнем меню выберите «Файл» → «Новая видеозапись»

В окне плеера нажмите на «стрелку вниз»

Выберите ваш девайс в списке.

3. Сторонний софт