Три способа транслировать экран iPhone на свой Mac или MacBook

Олег

Mac

Устройства Apple славятся своими экосистемными фичами, благодаря которым они удобно дополняют друг друга. Среди прочего, macOS позволяет демонстрировать экран вашего iPhone или iPad на Mac или MacBook — дисплей компьютера в любом случае будет побольше, а значит на нем удобнее показывать семейные фото или рабочие схемы.

Есть три способа расшарить изображение с айфона или айпада на макбук.

1. AirPlay

Он работает только с относительно новыми Mac: компьютер должен поддерживать как минимум macOS Ventura, а также иметь соответствующее «железо» (MacBook Air/Pro 2018 и новее, Mac mini 2020 и новее, iMac 2019 и новее, iMac Pro 2019 и новее, Mac Studio). Версия iOS должна быть не ниже 14-й.

Если ваши устройства совместимы с AirPlay, то его сначала нужно включить:

  • Откройте «Настройки» Mac → «Основные»
  • Щелкните пункт «Ресивер AirPlay»
  • Включите тумблер.
iOS

Готово! Теперь на iPhone/iPad откройте «Центр управления», тапните иконку AirPlay (два квадрата) и выберите ваш Mac из списка. Apple сообщает, что функция может быть доступна на Mac старше 2018 года, если в разделе «Общий доступ» настроек macOS присутствует пункт «Ресивер AirPlay».

2. QuickTime Player

Этот метод работает на большинстве новых и старых устройств, но только по проводному коннекту. Подключите ваш iPhone/iPad к Mac с помощью кабеля (лучше комплектного), после чего:

  • Откройте приложение QuickTime Player
  • В верхнем меню выберите «Файл» → «Новая видеозапись»
macOS
  • В окне плеера нажмите на «стрелку вниз»
  • Выберите ваш девайс в списке.
macOS

Готово! Можете развернуть окно демонстрации на весь экран, если это необходимо. Запись экрана делать необязательно, трансляция работает и так.

3. Сторонний софт

Для macOS существуют небольшие приложения, которые позволяют расшарить экран с iOS/iPadOS на macOS. Например, утилита Bezel позволяет транслировать дисплей на компьютер по кабелю с красивой рамкой, соответствующей вашему смартфону или планшету. А Reflector позволяет сделать то же самое «по воздуху» — он имитирует AirPlay и работа с ним аналогична первому пункту этого гайда.

Bezel

Обычно такие приложения предоставляют возможность бесплатного использования с водяным знаком или ограничениями по функциональности. 

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Источник:
How-to Geek
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