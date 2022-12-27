Как запретить компьютеру включаться от движения мыши или нажатия на клавиатуру

Win+R

devmgmt.msc

Windows может пробуждать компьютер, когда пользователь взаимодействует с периферией — например, шевелит мышкой, нажимает какую-нибудь кнопку на клавиатуре или проводит пальцем по тачпаду. Это удобно, но иногда бывают ложные срабатывания, из-за которых компьютер, к примеру, может посреди ночи внезапно включиться, если домашний питомец случайно заденет клавиатуру или мышь.Пробуждение от внешних манипуляторов, подключенных к USB-портам, по умолчанию активировано в Windows, операционная система не спрашивает, нужно это пользователю или нет, но хуже всего то, что в системных настройках нет интуитивной опции, позволяющей отключить эту функцию. Придётся лезть чуть глубже — в «Диспетчер устройств».В поисковой строке на панели задач или в меню «Пуск» впишите «Диспетчер устройств» и запустите найденную утилиту. Её также можно открыть, если нажать, задать командуи нажать Enter.В «Диспетчере устройств» найдите клавиатуру, мышь, тачпад и другую периферию, которая используется для ввода данных и от прикосновения к которой включается ваш компьютер. Нажмите правой кнопкой мыши на нужный компонент, выберите «Свойства» и перейдите во вкладку «Управление электропитанием». Снимите галочку с «Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима» и нажмите «Ок». Повторите то же самое для других манипуляторов. Перезагружать компьютер не нужно.После этого ваш ПК перестанет включаться от прикосновений к мыши, клавиатуре и другим манипуляторам. Включить его можно нажатием кнопки питания.