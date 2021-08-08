Windows

В начале августа компания Microsoft внесла изменения в систему защиты Windows 10 и Windows 11. Операционные системы начали по умолчанию блокировать работу нежелательного софта — такого, который может негативно сказаться на производительности компьютера и скорости интернета.

«Защитник Windows» препятствует запуску таких программ, удаляет их или с помощью файрвола запрещает им доступ к интернету. К счастью, можно отключить эту опцию, главное — знать, где искать тумблер для отключения.

Откройте «Параметры», перейдите в «Конфиденциальность и безопасность» «Безопасность Windows» «Защита от вирусов и угроз» «Управление приложениями/браузером», нажмите «Параметры защиты на основе репутации» и отключите тумблер под опцией «Блокировка потенциально нежелательного приложения».

Windows

После этого не Windows будет решать, какие приложения вы можете запускать, а вы сами.



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