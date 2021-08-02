



Компания Microsoft переделает все свои фирменные приложения для Windows. Радикальному переосмыслению подвергнется даже культовый и старинный MS Paint.



Интерфейс приложений будет упрощен: сложно меню Ribbon будет заменено гораздо более простым и минималистичным Fluent. Наполнение этого меню будет контекстуальным в зависимости от выполняемой задачи, а различным действиям помимо их словесного обозначения будут добавлены наглядные иконки.







Изменится и приложение «Фото» — в него будет добавлен полноценный графический редактор, причём кнопки для быстрого редактирования фотографий будут располагаться в верхней части экрана. Microsoft также переделает приложение «Люди», «Калькулятор», «Диктофон», «Блокнот», Office и многие другие, все они получат единый стиль оформления, соответствующий интерфейсу Windows 11 и использующемуся в этой операционной системе языку дизайна Fluent.



Новые версии приложений Microsoft в скором времени будут добавлены в экспериментальные сборки Windows 11. Пользователи, принимающие участие в тестировании новой операционной системы, получат доступ к этим приложениям в ближайшие недели.







