



С начала августа «Защитник Windows», встроенный в Windows 10 и тестовые сборки Windows 11, будет автоматически блокировать программы, которые отрицательно сказываются на операционной системе — делают её менее стабильной и замедляют её работу. Под блокировку попадёт в том числе очень популярный софт — например, uTorrent и CCleaner.



Опытным путём выяснилось, что «Защитник Windows» блокирует программы для майнинга криптовалют, скачивания файлов с торрент-трекеров, автоматической установки новых версий драйверов, очистки системы от мусора, оптимизации ОС, пакетного удаления программ и генераторы ключей для взлома программ.



«Защитник Windows» и раньше мог блокировать перечисленные типы программ, но только после включения соответствующей опции в настройках. Сейчас такая блокировка включается по умолчанию, что указано на сайте техподдержки Microsoft. К счастью, это новшество можно отключить, а программы, которые «Защитник Windows» считает потенциально нежелательными, можно добавить в исключения — тогда он не будет их трогать.







