Как запустить Resident Evil Village почти на любом iPhone

С релизом iPhone 15 Pro компания Apple решила удариться в гейминг и даже анонсировала несколько крутых портов с больших консолей, включая хит Хидео Кодзимы Death Stranding, недавно вышедший Assassin’s Creed Mirage и две части Resident Evil.
На днях владельцам новых флагманов стал доступен тайтл от Capcom Resident Evil Village, но что же делать всем остальным фанатам серии? Коллеги из Rozetked поделились полезным гайдом, который позволяет запускать несовместимые игры на старых iPhone. В рамках теста им удалось поиграть в Resident Evil Village без лагов и прочих глюков на iPhone 13 Pro Max, что очень даже впечатляет.
Судя по всему, Apple слегка загнула с «эксклюзивами» iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max на A17 Pro, поскольку даже старенький A15 Bionic вполне хорошо тянет эти игры.
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ИнструкцияДля установки игры нужен iPhone с iOS 17.1 и Mac или ПК на Windows. Без компа не обойтись.
В случае с Mac, вам потребуется установить утилиту Homebrew через терминал. Откройте приложение «Терминал» и введите команду:
- /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
На следующем этапе введите пароль от аккаунта macOS и нажмите Enter.
Теперь в «Терминал» нужно прописать следующие команды, указав ваше имя пользователя:
- (echo; echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"') >> /Users/YOUR_USER_NAME/.zprofile
- eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
Затем устанавливаем утилиту для загрузки подписанных IPA-файлов IPATool:
- brew tap majd/repo brew install ipatool
- ipatool auth login -e iCloud -p Password
- *(вместо iCloud и Password вводите свои значения)
Если Apple ID защищён двухфакторной аутентификацией, введите код с другого гаджета. Также предоставьте «Терминалу» доступ к «Связке ключей» и пароль от локальной учётной записи Mac.
Появление надписи success=true говорит о том, что всё прошло успешно.
Мы почти на финишной прямой. Вбейте команду:
- ipatool purchase -b jp.co.capcom.VillageUSios
- ipatool download -b jp.co.capcom.VillageUSios
Далее находите в Finder свой файлик IPA и отправляете его по AirDrop на iPhone с iOS 17.1. Спустя некоторое время игра перенесётся на смартфон и установится. Это победа!
Гайд протестирован на iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro Max. Скорее всего, на iPhone 12 Pro Resident Evil Village также запустится, а вот на более старых моделях — нет.
Всего за 15 минут игры iPhone 13 Pro Max разрядился на 7%, при этом он довольно сильно грелся, поэтому есть все шансы убить батарею за месяц активного гейминга.
Второй вариант — для установки с Windows вам понадобится утилита IPATools с Github. Запускаете её через «Командную строку» (cmd), а затем вбиваете те же команды, что и перечислены в графе про macOS. Для переноса файла потребуется второй гаджет на iOS (скидывайте игру на него в телегу, а потом по AirDrop на свой смартфон).
По итогу видим, что сверхмощный чип A17 Pro для запуска игр такого уровня вовсе не нужен, а Apple искусственно ограничила установку тайтлов на старые iPhone. Ну, а полноценный обзор Resident Evil Village на iPhone 15 Pro Max от нашего главного редактора Георгия Лямина можно почитать тут.