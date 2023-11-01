Apple очень изысканно высмеяла Samsung, но почти никто этого не заметил

Одним из самых опасных соперников ФК «Лос-Анджелес» является ещё одна команда из того же города — «Лос-Анджелес Гэлакси» (LA Galaxy);

В сцене до высказывания нам показали профессора астрономии Алису Гудман, которая рассказывала про изучение галактик (в космосе);

Ролик посвящён непосредственно MacBook, и Apple могла косвенно намекнуть Samsung, что её Galaxy Book нет места в этом сегменте.

Как мы знаем, Samsung постоянно пытается затроллить Apple в своих соцсетях, роликах и на презентациях. Однако в этот раз ситуация сместилась в противоположную сторону.Свою хэллоуинскую презентацию «Scary Fast» Apple начала с короткого ролика, в котором люди из разных сфер деятельности говорили о компьютерах Mac. В одной из сцен тренер футбольного клуба «Лос-Анджелес» Стив Черундоло отчётливо произнёс «Я не фанат Galaxy» (таймкод 00:26).Это очень изысканный подкол со стороны производителя iPhone, поскольку фразу можно трактовать по-разному:Вот так красиво Apple подшутила над Samsung, сделав «предупреждающий выстрел» в свойственном ей скрытом стиле.