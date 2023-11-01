Apple очень изысканно высмеяла Samsung, но почти никто этого не заметил

Фархад
Cook

Как мы знаем, Samsung постоянно пытается затроллить Apple в своих соцсетях, роликах и на презентациях. Однако в этот раз ситуация сместилась в противоположную сторону.

Свою хэллоуинскую презентацию «Scary Fast» Apple начала с короткого ролика, в котором люди из разных сфер деятельности говорили о компьютерах Mac. В одной из сцен тренер футбольного клуба «Лос-Анджелес» Стив Черундоло отчётливо произнёс «Я не фанат Galaxy» (таймкод 00:26).



Это очень изысканный подкол со стороны производителя iPhone, поскольку фразу можно трактовать по-разному:
  • Одним из самых опасных соперников ФК «Лос-Анджелес» является ещё одна команда из того же города — «Лос-Анджелес Гэлакси» (LA Galaxy);
  • В сцене до высказывания нам показали профессора астрономии Алису Гудман, которая рассказывала про изучение галактик (в космосе);
  • Ролик посвящён непосредственно MacBook, и Apple могла косвенно намекнуть Samsung, что её Galaxy Book нет места в этом сегменте.

Вот так красиво Apple подшутила над Samsung, сделав «предупреждающий выстрел» в свойственном ей скрытом стиле.
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Комментарии

tellurian
+4736
tellurian
Не считаю что это шутка над Самсунг.
Речь про что-то другое.
Сегодня в 20:13
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Mers
+4641
Mers
Решил перевести ролик Яндексом. На этом моменте звучал мужской голос😳😄
2 часа назад в 20:58
#
+4306
Gabriel
Это случайно не футбольное обозрение было, а Эппл попала туда случайно.)
Не стоит притягивать за уши то чего просто нет
час назад в 21:36
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