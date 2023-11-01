На обоях MacBook Pro с M3 есть скрытое послание. Сможете его найти?

Георгий
MacBook Pro на M3

Apple на мероприятии Scary Fast представила новые MacBook Pro с процессорами M3. Новинки получили фирменные обои, на которых зашифровано скрытое послание.

Если присмотреться, то незамысловатый узор с обоев новеньких MacBook Pro складывается в слово. Издание iMore сообщает, что если приглядеться к картинке, то можно увидеть надпись PRO. Для наглядности прикладываем изображение ниже.

PRO

Apple уже зашифровала название серий устройств на их обоях. К примеру, на фирменных изображениях MacBook Air красуется надпись AIR. Чтобы её увидеть нужно максимально отдалиться от картинки.

AIR

Напомним, что фирменные обои MacBook Pro на чипах M3 в хорошем качестве вы можете скачать по ссылке. Там же вы найдете обои обновленных iMac и несколько изображений для смартфонов по мотивам мероприятия.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Все обои с презентации Apple, на которой представили процессоры M3, а также новые MacBook Pro и iMac
Apple прислала случайному покупателю три коробки айфонов на 9 млн рублей
Новый странный глюк iPhone проявляется только когда идет снег

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты негодуют: «Яндекс» запретил отменять заказы
Google придумала, как гарантированно убедить владельцев iPhone перейти на Android
Google удалит аккаунты в «Фото», Drive и Gmail. Как не лишиться данных?
OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии