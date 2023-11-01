На обоях MacBook Pro с M3 есть скрытое послание. Сможете его найти?

Apple на мероприятии Scary Fast представила новые MacBook Pro с процессорами M3. Новинки получили фирменные обои, на которых зашифровано скрытое послание.
Если присмотреться, то незамысловатый узор с обоев новеньких MacBook Pro складывается в слово. Издание iMore сообщает, что если приглядеться к картинке, то можно увидеть надпись PRO. Для наглядности прикладываем изображение ниже.
Apple уже зашифровала название серий устройств на их обоях. К примеру, на фирменных изображениях MacBook Air красуется надпись AIR. Чтобы её увидеть нужно максимально отдалиться от картинки.
Напомним, что фирменные обои MacBook Pro на чипах M3 в хорошем качестве вы можете скачать по ссылке. Там же вы найдете обои обновленных iMac и несколько изображений для смартфонов по мотивам мероприятия.
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