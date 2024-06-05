Какую редакцию Windows 11 выбрать — Home или Pro?

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Microsoft выпускает около десятка различных редакций Windows 11, которые отличаются друг от друга функциями, предназначением и ценой. Обычные пользователи, как правило, ставят на свои компьютеры Home или Pro, не особо вникая в их отличия. Эта статья поможет вам понять, когда требуется Pro, а когда можно обойтись более простой «домашней» редакцией.Microsoft позиционирует Windows 11 Pro в качестве операционной системы для небольших организаций и команд, а также для продвинутых пользователей — тем, кто предъявляет повышенные требования к безопасности, настройке и сетевому доступу. Windows 11 Home создана для студентов, геймеров и всех тех, кто использует компьютер дома с повседневными программами.— Windows 11 Pro поддерживает до 2 ТБ ОЗУ и максимум два процессора суммарно не более чем со 128 ядрами.— Windows 11 Home поддерживает до 128 ГБ ОЗУ и максимум один процессор не более чем с 64 ядрами.Даже 128 ГБ оперативной памяти это очень много, но 2 ТБ позволят создать на компьютере виртуальные машины, которые могут удалённо использоваться как высокопроизводительные компьютеры. ИТ-администратор может выделить каждой машине определённый объём памяти (как оперативной, так и постоянной) и ядра процессора, а также может управлять профилями пользователей и установленными программами.Windows 11 Home поддерживает только базовые технологии шифрования и защиты, тогда как в Windows 11 Pro доступно ещё примерно полтора десятка технологий защиты данных, в том числе специализированные, использование которых обязательно в некоторых организациях. В обеих редакциях есть поддержка биометрии (разблокировка системы сканером отпечатков пальцев или сканером лица), сетевой экран, встроенный антивирус, удалённое управление компьютером, родительский контроль, мультифакторная аутентификация, функция поиска устройства и поддержка аппаратного шифрования. Windows 11 Pro поддерживает шифрование накопителей по технологии BitLocker, доступ к облачным сервисам Microsoft для бизнеса (тех самых, что Microsoft сейчас блокирует в России), безопасный запуск приложений в «песочнице», создание виртуальных машин, групповую политику для организации локальной сети компьютеров — всего этого лишена редакция Home.В Windows 11 Pro есть несколько полезных функций, которые пригодились бы даже обычным пользователям — например, шифрование BitLocker, позволяющее защищать данные в накопителях, делая их нечитаемыми при несанкционированном подключении к другому компьютеру. В остальном из Windows 11 Home исключены возможности, предназначенные исключительно для IT-специалистов и бизнеса, а их отсутствие положительно сказывается на быстродействии компьютера. Windows 11 Home занимает меньше места и слабее нагружает процессор и оперативную память. Выбор редакции целиком зависит от потребностей пользователя, но если вам не нужны фичи, которые есть только в Pro, целесообразнее установить Home.