Крупное обновление Fortnite: как бесплатно получить скин Оптимуса Прайма
Александр Кузнецов —
Компания Epic Games выпустила крупное обновление игры Fortnite. Стартовала четвёртая глава третьего сезона, вместе с этим обнулились уровни игроков, набранные в предыдущем сезоне, локация была частично обновлена, появились новые игровые механики, новые задания и награды.
Самая главная награда в этом сезоне — скин Оптимуса Прайма из «Трансформеров», его бесплатно получат те, кто приобрёл боевой пропуск (наряду со множеством других скинов). Во внутриигровом магазине также можно будет приобрести скин Оптимуса Праймала. Интеграция «Трансформеров» в Fortnite приурочена к выпуску в прокат фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов».
Для покупки боевого пропуска требуется 950 ви-баксов, причём эта валюта (даже в ещё большем размере) возвращается по мере повышения уровней в игре. В России и Беларуси покупка внутриигровой валюты в самой игре невозможна, но игроки нашли обходной путь: они находят на онлайн-барахолках людей, у которых есть иностранные аккаунты, и платят им за пополнение виртуального счёта.
Карта острова теперь выглядит так:
В центре карты теперь размещаются джунгли с разрушенными зданиями. В игре появились динозавры, на которых можно кататься. Также стали доступны новые виды оружия (например, бумеранги и банки с агрессивными осами), а также новые способы маскировки и быстрого передвижения на тот случай, если идти в атаку опасно, и лучше спрятаться или убежать.
С утра серверы Fortnite были отключены для обновления, которое завершится в ближайшее время. После этого игроки смогут играть в обновлённую игру.
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