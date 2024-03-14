Chrome, Safari, Edge или что-то ещё? Этот сайт определит лучший браузер лично для вас











При желании можно ознакомиться с подробностями о том, с какой скоростью происходила обработка кода, написанного с использованием той или иной технологии. Также указана погрешность замера.







Этот бенчмарк позволяет определить, какой браузер является самым быстрым на конкретном устройстве. Скорость, с которой работает тот или иной браузер, может отличаться в зависимости от разных параметров (например, установленных расширений, настроек и конфигурации устройства). Исходя из полученных результатов вы можете выбрать для повседневного использования ту программу, которая лучше других обрабатывает код на сайтах, а следовательно будет наиболее комфортной для вас.

