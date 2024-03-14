Chrome, Safari, Edge или что-то ещё? Этот сайт определит лучший браузер лично для вас

Александр

Фото: Unsplash

Компании Google, Microsoft, Apple и Mozilla совместными усилиями создали веб-бенчмарк Speedometer 3.0. С помощью этой утилиты можно протестировать разные браузеры и определить, какой из них работает быстрее других.

Устанавливать ничего не нужно, Speedometer 3.0 работает прямо на сайте в любом браузере на базе движков Blink/V8, Gecko/SpiderMonkey и WebKit/JavaScriptCore. Его можно запустить на компьютере, планшете, смартфоне, смарт-ТВ и других устройствах, если у них есть полноценный браузер.

Пользоваться бенчмарком очень просто, достаточно открыть этот сайт в браузере, который вы хотите протестировать, нажать Start Test и подождать пару минут. Утилита проверяет, как браузер работает с различными веб-технологиями и насколько быстро обрабатывает тот или иной код. В конце показывается относительная скорость, и чем она выше, тем лучше для браузера (и в конечном итоге для пользователя).






При желании можно ознакомиться с подробностями о том, с какой скоростью происходила обработка кода, написанного с использованием той или иной технологии. Также указана погрешность замера.



Этот бенчмарк позволяет определить, какой браузер является самым быстрым на конкретном устройстве. Скорость, с которой работает тот или иной браузер, может отличаться в зависимости от разных параметров (например, установленных расширений, настроек и конфигурации устройства). Исходя из полученных результатов вы можете выбрать для повседневного использования ту программу, которая лучше других обрабатывает код на сайтах, а следовательно будет наиболее комфортной для вас.

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