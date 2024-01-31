Microsoft уже не знает, как пропихнуть свой Edge. Теперь он маскируется под Chrome

Александр


Журналист The Verge Том Уоррен заметил, что после установки недавнего обновления Windows 11 браузер Microsoft Edge стал вести себя очень странно. Он автоматически запустился, и в нём открылись все вкладки, которые ранее были открыты в Google Chrome.

Выяснилось, что патч KB5034204 автоматически активирует в Edge настройку по адресу edge://settings/profiles/importBrowsingData, которая осуществляет импорт открытых вкладок из Chrome.

Цель такой манипуляции очевидна: перед пользователем откроется какой-то браузер, он увидит сайты, которые только что посещал, и продолжит пользоваться этой программой, с большой вероятностью не заметив подмены. Конечно же, это рассчитано на не особо продвинутых пользователей, которые не придают значения тому, какие программы установлены на их компьютерах. Edge и Chrome выглядят похоже, поскольку оба построены на базе Chromium, так что отличить их сможет далеко не всякий пользователь.



После установки патча KB5034204 открывается полноэкранное окно с предупреждением о том, что Microsoft Edge теперь сможет самостоятельно импортировать из других браузеров различную информацию: расширения, куки, историю просмотра, данные об автозаполнении полей и прочее. По умолчанию в этом окне активна кнопка «Принять», и если пользователь на автомате нажмёт на неё или просто на Enter, в браузере будет активирована эта функция. Также есть менее заметная кнопка «Не сейчас», которая отсрочит появление того же окна на несколько дней, а полный отказ от сомнительной функции не предусмотрен.

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