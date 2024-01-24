В Chrome встроили нейросеть. Как включить?

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Компания Google начала встраивать нейросетевые инструменты в свой браузер. Они появились в тестовых сборках Chrome версии 121 для Windows и macOS.
Нейросетевые возможности в Chrome
- Автоматическая группировка открытых вкладок по темам и подбор подходящих названий для групп. Искусственный интеллект сканирует содержимое сайтов и группирует их по схожим тематикам для быстрого поиска.
- Индивидуальная настройка темы оформления с помощью искусственного интеллекта. Она позволяет менять внешний вид браузера на основе определённого визуального стиля или настроения.
- Автоматическая генерация текста на заданную тему. Текст формируется генеративной нейросетью Gemini.
Первые два нововведения уже доступны в Dev- и Canary-сборках Chrome, а третье появится в феврале с выпуском обновлённой версии браузера. В будущем они будут внедрены в стабильные сборки, в том числе для мобильных устройств.
По умолчанию нейросетевые функции Chrome отключены. Включить их можно через скрытые настройки (chrome://flags в адресной строке), выполнив поиск по словам artificial intelligence или ai. Изначально эти возможности доступны только пользователям Chrome в США, а в дальнейшем будут развёртываться в других странах.
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