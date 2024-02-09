Появился крутейший браузер — это полный аналог Chrome, совместимый даже с Windows 7, XP и Vista

Александр


Пожалуй, нет других столь же капризных программ, как браузеры. С каждым обновлением они отдаляются от старых технологий, из-за чего обладатели выпущенных в далёком прошлом компьютеров лишены возможности полноценно пользоваться интернетом.

Почти все современные браузеры, включая Chrome и все другие проекты на базе Chromium, лишены поддержки старых версий Windows, а встроенные в них браузеры (например, Internet Explorer) и старые версии Chrome, Firefox, Opera и пр. в большинстве случаев не поддерживают технологии, реализованные на современных сайтах.

Команда разработчиков Win32 решила эту проблему, выпустив браузер Supermium. Он работает как в новых, так и в старых операционных системах и способен по возможности наиболее корректно загружать страницы. В основе Supermium лежит актуальная сборка браузера Chromium, код которого был модифицирован таким образом, чтобы игнорировать проверку совместимости операционной системы, браузера и сайтов друг с другом.

Браузер Supermium можно использовать в следующих ОС:

 — Windows XP (SP3)
 — Windows Server 2003 (SP2)
 — Windows Vista (SP2)
 — Windows 7 (SP1)
 — Windows Server 2012
 — Windows Server 2016
 — Windows 8
 — Windows 8.1
 — Windows 10
 — Windows 11

Для максимально беспроблемной работы Supermium требуется установить самые последние обновления операционной системы и пакеты Microsoft Visual C++ Redistributable. Само собой, в старых ОС у Supermium довольно много ограничений, и чем древнее операционная система, тем они критичнее. Например, в нём не могут не воспроизводиться видео и не отображаться картинки некоторых относительно новых форматов, и во многих случаях нет поддержки динамически обновляющихся веб-страниц. В новых операционных системах (например, Windows 11 или 10) этот браузер работает так же хорошо, как Chrome и любые другие браузеры на базе Chromium, но по ощущениям он более легковесный, быстрый и менее требовательный к ресурсам компьютера.

Скачать Supermium можно с сайта разработчиков. Доступно две версии — для 32- и 64-битных систем.

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