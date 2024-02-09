Появился крутейший браузер — это полный аналог Chrome, совместимый даже с Windows 7, XP и Vista

Пожалуй, нет других столь же капризных программ, как браузеры. С каждым обновлением они отдаляются от старых технологий, из-за чего обладатели выпущенных в далёком прошлом компьютеров лишены возможности полноценно пользоваться интернетом.
Почти все современные браузеры, включая Chrome и все другие проекты на базе Chromium, лишены поддержки старых версий Windows, а встроенные в них браузеры (например, Internet Explorer) и старые версии Chrome, Firefox, Opera и пр. в большинстве случаев не поддерживают технологии, реализованные на современных сайтах.
Команда разработчиков Win32 решила эту проблему, выпустив браузер Supermium. Он работает как в новых, так и в старых операционных системах и способен по возможности наиболее корректно загружать страницы. В основе Supermium лежит актуальная сборка браузера Chromium, код которого был модифицирован таким образом, чтобы игнорировать проверку совместимости операционной системы, браузера и сайтов друг с другом.
Браузер Supermium можно использовать в следующих ОС:
— Windows XP (SP3)
— Windows Server 2003 (SP2)
— Windows Vista (SP2)
— Windows 7 (SP1)
— Windows Server 2012
— Windows Server 2016
— Windows 8
— Windows 8.1
— Windows 10
— Windows 11
Для максимально беспроблемной работы Supermium требуется установить самые последние обновления операционной системы и пакеты Microsoft Visual C++ Redistributable. Само собой, в старых ОС у Supermium довольно много ограничений, и чем древнее операционная система, тем они критичнее. Например, в нём не могут не воспроизводиться видео и не отображаться картинки некоторых относительно новых форматов, и во многих случаях нет поддержки динамически обновляющихся веб-страниц. В новых операционных системах (например, Windows 11 или 10) этот браузер работает так же хорошо, как Chrome и любые другие браузеры на базе Chromium, но по ощущениям он более легковесный, быстрый и менее требовательный к ресурсам компьютера.
Скачать Supermium можно с сайта разработчиков. Доступно две версии — для 32- и 64-битных систем.
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