Пользователи ноутбуков и компьютеров Apple столкнулись с неприятной проблемой. С накопителя могут исчезнуть файлы, если обновлению macOS Big Sur не хватит места для установки.
По какой-то причине инженеры Apple не предусмотрели полноценную проверку необходимого свободного места перед установкой апдейта, в результате чего апдейт macOS Big Sur всё равно установится, даже если для этого потребуется стереть с накопителя существующие пользовательские файлы.
Проблема очень неприятная, поскольку может привести к утрате ценной информации (например, личных фотографий и видео). Если не сделан локальный или облачный бэкап, восстановить затёртые файлы штатными средствами не получится.
Компания Apple пока не предложила решения проблемы, но энтузиасты выяснили, как можно обезопаситься от потери данных. Прежде всего, на всякий случай нужно сделать бэкап ценной информации. Он пригодится при возникновении любых сбоев операционной системы и накопителя. Кроме того, следует убедиться, что для скачивания и установки обновления в накопителе доступно достаточно свободного места.
Инсталляционные файлы macOS Big Sur занимают около 13 ГБ, а установка операционной системы требует ещё примерно 35,5 ГБ. Будет не лишним добавить ещё десяток-полтора гигабайт на всякий случай, то есть перед обновлением в вашем накопителе должно быть свободно не меньше 60 ГБ, в ином случае есть риск лишиться своих файлов.
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Нет ли информации о том, как долго энтузиасты это выясняли? И не пострадал ли при этом Пентагон.