Откройте «Системные настройки».

Перейдите в раздел «Звук».

Во вкладке «Звуковые эффекты» снимите галочку напротив параметра «Воспроизводить звук при запуске».







Пользователям Mac хорошо знаком традиционный звук, который довольно громко воспроизводится во время запуска компьютера. Если он вам надоел, то его можно с легкостью отключить.Звук гонга во время старта операционной системы напрямик зависит от текущего уровня громкости. Если вам необходимо перезапустить Mac без характерного сигнала, то перед перезагрузкой отключить системные звуки клавишей F10, с помощью Touch Bar или соответствующего переключателя из «Пункта управления» macOS Big Sur.Тем не менее у вас есть возможность полностью отключить воспроизведение этого во время запуска Mac. Для этого вам нужно сделать следующие действия: