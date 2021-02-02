





До выхода iOS 14 у пользователей iPhone не было выбора интерфейса входящего звонка — вызов всегда перекрывал экран, даже если было запущено какое-нибудь приложение. Теперь выбор появился.В iOS 14 и более свежих версиях операционной системы по умолчанию для входящего вызова используется небольшой выплывающей баннер в верхней части экрана. Для большинства пользователей так гораздо удобнее, но наверняка есть и такие люди, которые скучают по старому интерфейсу звонка в силу привычки или предпочтений. К счастью, разработчики предусмотрели возврат к прежнему интерфейсу.Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Телефон». Нажмите на меню «Входящие вызовы», вы увидите две опции — «Баннер» и «На весь экран». Выберите второй вариант и закройте «Настройки».Теперь входящий звонок будет занимать на вашем смартфоне весь экран. Вы его точно не пропустите и не промахнётесь по кнопке ответа или сброса.