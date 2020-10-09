









Соцсеть «ВКонтакте» провела масштабный редизайн своего сайта. Теперь на нём используется собственный шрифт, изменился логотип, а также появились новые иконки разделов и другие элементы интерфейса.Основной логотип «ВКонтакте» по-прежнему синий, но с чуть более яркой расцветкой, название написано на кириллице. Используется шрифт VK Sans, разработанный командой «ВКонтакте» совместно со студией TypeType. Соцсеть планирует в дальнейшем использовать этот шрифт во всех своих продуктах и визуальных материалах.Синий цвет шапки заменен на белый. Оформление платформы будет унифицировано так, чтобы на всех устройствах соцсеть выглядела одинаково и узнаваемо. Значки меню в левой части сайта тоже поменяли дизайн.«ВКонтакте» будет постепенно переводить пользователей на новый дизайн сайта. Первые сто тысяч человек могут включить это оформление через настройки в разделе «Общее». Можно вернуться к прежнему дизайну, при этом нужно будет указать причину возврата.