МегаФон

Предугадать, какое количество минут или гигабайт понадобится в текущем месяце, сложно — в каком-то месяце нужно много звонить близким или по работе, в каком-то захотелось посмотреть новый сериал. Чтобы подстраивать свой тариф под потребности, грамотно распоряжаться остатками услуг, оставаться всегда на связи и не переплачивать, «МегаФон» на тарифной линейке #БезПереплат предложил пользователям бесплатно менять неиспользованные остатки пакетов на то, что нужно — минуты, гигабайты или SMS.  

Чтобы обменять неиспользованные остатки услуг связи, нужно перейти на тариф линейки #БезПереплат и подключить бесплатную опцию «Копилка» в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте.

В конце каждого расчётного периода не использованные за месяц минуты и гигабайты будут переноситься в «Копилку» и расходоваться автоматически, когда закончится основной пакет связи. Как только в «Копилке» появятся неиспользованные минуты и гигабайты, их можно обменять на другие услуги связи в мобильном приложении в разделе «Остатки по пакетам». Они начнут расходоваться автоматически после исчерпания основных пакетов по тарифу.

Став клиентом «МегаФона», можно оценить и другие преимущества тарифов #БезПереплат: доступность мессенджеров и звонков внутри сети при нуле на счёте, раздачу интернета без ограничений по трафику, скорости и количеству устройств, защиту от нежелательных подписок.


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