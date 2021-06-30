«Сейчас сделать заказ в интернет-магазине „МегаФона“ можно с доставкой в любую точку страны, а подключить услугу — удаленно через личный кабинет или контактный центр. Тем не менее, некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.







«МегаФон» запустил новый экспериментальный розничный формат мобильных магазинов для отдаленных населенных пунктов. Пилотирование проекта началось в населенных пунктах Краснодарского края, первой остановкой стала станица Елизаветинская с населением около 25 тысяч человек.В магазине представлено более 200 моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. В салонах планируется осуществлять оформление заказов и доставку из интернет-магазина — это позволит покупателям получить доступ к широкому ассортименту товаров. Здесь же можно получить консультацию специалиста, приобрести SIM-карту, цифровые продукты и финансовые услуги. В планах компании — запуск нескольких десятков таких магазинов в разных регионах России.Площадь мобильного магазина — 10 квадратных метров. Автодом произведен с применением самых энергоэффективных решений в части освещения, систем охлаждения, отопления и оргтехники.