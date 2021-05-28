Ноутбук и смартфон

Летом функция раздачи мобильного интернета становится особенно актуальна. На даче и в отпуске не всегда есть проводной интернет или Wi-Fi, зато под рукой всегда есть смартфон с мобильным интернетом. В этой статье мы расскажем, в каких ситуациях возможность раздавать мобильный интернет со своего смартфона может потребоваться, и рассмотрим подробнее такую возможность на примере тарифов МегаФона, а также протестируем эту функцию в офисе редакции.

Раздача мобильного интернета будет в первую очередь полезна вне дома, например, в путешествиях, на даче или в рабочих поездках. Мобильный интернет уже давно может соперничать с домашним по качеству и скорости, а иногда даже превосходить его, достигая скорости 100 Мбит/с и выше.

Также стоит отметить, что функция раздачи мобильного интернета может быть полезна и дома. Например, при переезде в новую квартиру, когда домашний интернет еще не подключен, а также в качестве подстраховки для ситуаций с неполадками на линии у проводного оператора. Некоторые пользователи предпочитают использовать мобильный интернет в качестве основной точки доступа, чтобы не переплачивать за услуги кабельного провайдера.

Сегодня всё что нужно для раздачи мобильного интернета — это смартфон, который всегда под рукой, и оператор со стабильным покрытием и, конечно, выгодным тарифом. Кстати о последнем, давайте узнаем, что нам предлагает МегаФон, который активно рассказывает про эту возможность на сайте и в соцсетях.

Специальный раздел МегаФона

У МегаФона на сайте есть специальный раздел, который полностью посвящен услуге раздачи мобильного интернета. Итак, если верить информации оттуда, оператор позволяет использовать режим модема в смартфоне бесплатно и без ограничений. Из описания следует, что вы можете раздавать интернет без дополнительных плат в рамках выбранного пакета интернет-трафика. Если тариф с безлимитным трафиком, его также можно безлимитно раздавать на другие устройства. При этом ограничений по скорости, объему трафика и количеству принимающих устройств нет.

Соответственно вы можете выбирать любой удобный тариф в зависимости от того, какой объем трафика в месяц вам понадобится для пользования на смартфоне и раздаче на другие устройства. Например, на самом бюджетном тарифе «Минимум» за 390 рублей (здесь и далее указаны московские цены) вы можете раздавать 6 ГБ, а на тарифе «Всё» за 650 рублей будет уже безлимитный интернет и его раздача без ограничений. 

Условия

На всех тарифах можно подключить бесплатную опцию «Копилка». Она позволяет сохранять неизрасходованные гигабайты и раздавать их после окончания основного трафика. Подключить её можно в приложении «МегаФон» или на сайте, в личном кабинете. Работает услуга следующим образом: в конце каждого расчетного периода неиспользованные за месяц гигабайты будут переноситься в «Копилку». Накопленный трафик будет автоматически расходоваться, когда закончатся гиги из основного пакета. Следить за накоплениями можно в разделе «Остатки по пакетам» в приложении «МегаФон» или в личном кабинете.

Мы решили проверить возможность раздавать интернет с симки «МегаФона». Для начала мы замерили скорость соединения на смартфоне, по результатам Speedtest.net она составила 277 Мбит/с (скачивание) и 155 Мбит/с (загрузка), а затем мы включили режим модема и раздали мобильный интернет на смартфон и ноутбук.

Скрин со смартфона
Скрин со смартфона

В случае раздачи на смартфон скорость практически не изменилось. Это видно на скриншоте Speedtest.net ниже.

Скрин раздачи со смартфона на смартфон
Скрин раздачи со смартфона на смартфон

Также мы раздали интернет на ноутбук и параллельно с замерами решили попробовать основные сценарии использования раздачи интернета: просмотр нескольких довольно длительных роликов на YouTube с ноутбука, прослушивание музыки в потоковом сервисе Spotify, отправка тяжелых файлов через Telegram и запуск видеоконференций в Zoom. В нашем случае использовался тариф #БезПереплат.Всё с безлимитом из актуальной линейки. Во время тестирования скорость снизилась из-за нагрузки на канал и технических характеристик ноутбука (вот почему так важно иметь девайс последней модели), но все равно осталась на высоком уровне.

Скрин Speedtest на принимающем ноутбуке
Скрин Speedtest на принимающем ноутбуке

По завершению тестов мы проверили баланс в личном кабинете и не обнаружили дополнительных расходов — трафик во время раздачи использовался безлимитный в соответствии с нашим тарифным планом. Получается, что раздача мобильного интернета от МегаФона соответствует описанию и действительно работает без ограничений и переплат.


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