

Летом функция раздачи мобильного интернета становится особенно актуальна. На даче и в отпуске не всегда есть проводной интернет или Wi-Fi, зато под рукой всегда есть смартфон с мобильным интернетом. В этой статье мы расскажем, в каких ситуациях возможность раздавать мобильный интернет со своего смартфона может потребоваться, и рассмотрим подробнее такую возможность на примере тарифов МегаФона, а также протестируем эту функцию в офисе редакции.



Раздача мобильного интернета будет в первую очередь полезна вне дома, например, в путешествиях, на даче или в рабочих поездках. Мобильный интернет уже давно может соперничать с домашним по качеству и скорости, а иногда даже превосходить его, достигая скорости 100 Мбит/с и выше.



Также стоит отметить, что функция раздачи мобильного интернета может быть полезна и дома. Например, при переезде в новую квартиру, когда домашний интернет еще не подключен, а также в качестве подстраховки для ситуаций с неполадками на линии у проводного оператора. Некоторые пользователи предпочитают использовать мобильный интернет в качестве основной точки доступа, чтобы не переплачивать за услуги кабельного провайдера.



Сегодня всё что нужно для раздачи мобильного интернета — это смартфон, который всегда под рукой, и оператор со стабильным покрытием и, конечно, выгодным тарифом. Кстати о последнем, давайте узнаем, что нам предлагает МегаФон, который активно рассказывает про эту возможность на сайте и в соцсетях.







У МегаФона на сайте есть



Соответственно вы можете выбирать любой удобный тариф в зависимости от того, какой объем трафика в месяц вам понадобится для пользования на смартфоне и раздаче на другие устройства. Например, на самом бюджетном тарифе «Минимум» за 390 рублей (здесь и далее указаны московские цены) вы можете раздавать 6 ГБ, а на тарифе «Всё» за 650 рублей будет уже безлимитный интернет и его раздача без ограничений.







На всех тарифах можно подключить бесплатную опцию «Копилка». Она позволяет сохранять неизрасходованные гигабайты и раздавать их после окончания основного трафика. Подключить её можно в приложении «МегаФон» или на сайте, в личном кабинете. Работает услуга следующим образом: в конце каждого расчетного периода неиспользованные за месяц гигабайты будут переноситься в «Копилку». Накопленный трафик будет автоматически расходоваться, когда закончатся гиги из основного пакета. Следить за накоплениями можно в разделе «Остатки по пакетам» в приложении «МегаФон» или в личном кабинете.



Мы решили проверить возможность раздавать интернет с симки «МегаФона». Для начала мы замерили скорость соединения на смартфоне, по результатам Speedtest.net она составила 277 Мбит/с (скачивание) и 155 Мбит/с (загрузка), а затем мы включили режим модема и раздали мобильный интернет на смартфон и ноутбук. Раздача мобильного интернета будет в первую очередь полезна вне дома, например, в путешествиях, на даче или в рабочих поездках. Мобильный интернет уже давно может соперничать с домашним по качеству и скорости, а иногда даже превосходить его, достигая скорости 100 Мбит/с и выше.Также стоит отметить, что функция раздачи мобильного интернета может быть полезна и дома. Например, при переезде в новую квартиру, когда домашний интернет еще не подключен, а также в качестве подстраховки для ситуаций с неполадками на линии у проводного оператора. Некоторые пользователи предпочитают использовать мобильный интернет в качестве основной точки доступа, чтобы не переплачивать за услуги кабельного провайдера.Сегодня всё что нужно для раздачи мобильного интернета — это смартфон, который всегда под рукой, и оператор со стабильным покрытием и, конечно, выгодным тарифом. Кстати о последнем, давайте узнаем, что нам предлагает МегаФон, который активно рассказывает про эту возможность на сайте и в соцсетях.У МегаФона на сайте есть специальный раздел , который полностью посвящен услуге раздачи мобильного интернета. Итак, если верить информации оттуда, оператор позволяет использовать режим модема в смартфоне бесплатно и без ограничений. Из описания следует, что вы можете раздавать интернет без дополнительных плат в рамках выбранного пакета интернет-трафика. Если тариф с безлимитным трафиком, его также можно безлимитно раздавать на другие устройства. При этом ограничений по скорости, объему трафика и количеству принимающих устройств нет.Соответственно вы можете выбирать любой удобный тариф в зависимости от того, какой объем трафика в месяц вам понадобится для пользования на смартфоне и раздаче на другие устройства. Например, на самом бюджетном тарифе «Минимум» за 390 рублей (здесь и далее указаны московские цены) вы можете раздавать 6 ГБ, а на тарифе «Всё» за 650 рублей будет уже безлимитный интернет и его раздача без ограничений.На всех тарифах можно подключить бесплатную опцию «Копилка». Она позволяет сохранять неизрасходованные гигабайты и раздавать их после окончания основного трафика. Подключить её можно в приложении «МегаФон» или на сайте, в личном кабинете. Работает услуга следующим образом: в конце каждого расчетного периода неиспользованные за месяц гигабайты будут переноситься в «Копилку». Накопленный трафик будет автоматически расходоваться, когда закончатся гиги из основного пакета. Следить за накоплениями можно в разделе «Остатки по пакетам» в приложении «МегаФон» или в личном кабинете.Мы решили проверить возможность раздавать интернет с симки «МегаФона». Для начала мы замерили скорость соединения на смартфоне, по результатам Speedtest.net она составила 277 Мбит/с (скачивание) и 155 Мбит/с (загрузка), а затем мы включили режим модема и раздали мобильный интернет на смартфон и ноутбук.







В случае раздачи на смартфон скорость практически не изменилось. Это видно на скриншоте Speedtest.net ниже.Также мы раздали интернет на ноутбук и параллельно с замерами решили попробовать основные сценарии использования раздачи интернета: просмотр нескольких довольно длительных роликов на YouTube с ноутбука, прослушивание музыки в потоковом сервисе Spotify, отправка тяжелых файлов через Telegram и запуск видеоконференций в Zoom. В нашем случае использовался тариф #БезПереплат.Всё с безлимитом из актуальной линейки. Во время тестирования скорость снизилась из-за нагрузки на канал и технических характеристик ноутбука (вот почему так важно иметь девайс последней модели), но все равно осталась на высоком уровне.По завершению тестов мы проверили баланс в личном кабинете и не обнаружили дополнительных расходов — трафик во время раздачи использовался безлимитный в соответствии с нашим тарифным планом. Получается, что раздача мобильного интернета от МегаФона соответствует описанию и действительно работает без ограничений и переплат.