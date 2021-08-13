





Мобильный оператор «МегаФон» запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. По прогнозам компании, новым стандартом голосовой связи в скором времени будут пользоваться чаще, чем классическими сервисами от 2G и 3G.Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают технологии 2G и 3G, в то время как стандарт LTE при его появлении в 2009 году был предназначен только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету. Технология VoLTE, впервые запущенная в мире в 2014 году, дала возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE. В России технология VoLTE появилась в 2016 году, когда «МегаФон» запустил её в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям других регионов страны. Федеральным охват технологией стал после внедрения её в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях, где апргейд произошёл в течение весны и лета 2021 года.Сейчас VoLTE используют более 13 млн абонентов. Помимо Москвы и области, потребление технологии активно растёт в Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Санкт-Петербурге. Воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве современных смартфонов.В сети «МегаФона» технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за качество связи. VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет‑трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу. Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию. Время установления соединения составляет 2 секунды. В зависимости от модели смартфона сервис доступен как в автоматическом режиме, так и после проведения настроек сотовой связи в устройстве.