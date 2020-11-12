2ГИС выпустил навигатор для автомобильных систем с поддержкой Android Auto. Это первая российская разработка подобного рода, до сих пор на этой платформе были доступны лишь зарубежные навигаторы, в том числе от Google.
По словам пресс-службы 2ГИС, в навигаторе использованы почти все функции, которые позволяет реализовать Android Auto SDK: поиск адресов и компаний (в том числе без доступа к интернету), быстрый доступ к избранному, голосовой ввод и перенос уже построенного маршрута со смартфона на автомобильную систему.
Навигатор 2ГИС работает в связке со смартфоном, подключенным к инфоразвлекательной системе на базе Android Auto. Подключить смартфон к Android Auto можно с помощью USB-кабеля, после этого на экране автомобильной системы можно построить новый маршрут или отобразить заданный на смартфоне.
Получение доступа к Android Auto раньше остальных стало очень крутым событием, — рассказывает Александр Сырков. — Но мы споткнулись обо все проблемы, которые могли, когда работаешь с ранней версией SDK. Мы тестировали и своё приложение, и сразу SDK Android Auto, и каждый раз находили новые проблемы, да и разница в 14 часов между офисами 2ГИС и Google накладывала отпечаток. Одна из самых интересных проблем — отображение маневров на дублирующем экране приборной панели. Я обошёл несколько автосалонов со своим телефоном и кабелем, чтобы проверить, как 2ГИС работает на разных машинах, и искал тот самый Cluster Display, который выводит маневры на экран спидометра. В итоге протестировали эту функцию лишь в эмуляторе: есть подозрение, что в России эта фича пока не поддерживается. Но сделать её нужно было, чтобы пройти ревью.
При разработке новой версии приложения команда 2ГИС «проехала несколько тысяч километров на автомобилях и тестовых эмуляторах, собранных на скорую руку дома и в офисе 2ГИС в новосибирском Академгородке». В итоге нашли и помогли компании Google исправить в Android Auto SDK несколько критичных проблем. В приложении действует неприятное ограничение — для управления картой доступны только кнопки управления зумом, но в дальнейшем разработчики надеются реализовать обработку кликов по объектам на карте и возможность двигать и приближать карту пальцами.
В настоящее время доступна бета-версия навигатора 2ГИС для Android Auto. Её можно установить из Play Маркета. Бета-тестировщиком может стать любой пользователь. Удалять основное приложение 2ГИС не нужно, об версии могут работать независимо друг от друга.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Летом ездил с севера на юг России пользовался как насигатор- довольно не плохо.