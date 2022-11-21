На iOS появилось инновационное (и бесплатное!) приложение для съёмки эффектных видео





Исследователи из Корнелльского университета в США разработали приложение ReCapture, позволяющее создавать таймлапс-видео с минимальными усилиями. В нём используется инновационный подход к процессу съёмки.



Таймлапс — режим съёмки, при котором происходящее на протяжении долгого времени показано всего за несколько секунд или минут. Такое видео позволяет быстро увидеть изменения, которые медленно происходят с тем или иным объектом (например, можно наблюдать за ростом растения и распусканием цветка с последующим плодоношением).



Обычно съёмка таймлапса занимает несколько часов, а то и дней, и всё это время необходимо, чтобы смартфон стоял без движения и не использовался для других задач. Даже входящий звонок может прервать съёмку и испортить ваш труд.







ReCapture позволяет отказаться от беспрерывной съёмки. Вместо этого вам необходимо периодически возвращаться в то место, где вы снимаете, и делать несколько фотографий, которые затем войдут в таймлапс-видео. Приложение запоминает локацию и показывает, куда нужно прийти, где встать и куда направить камеру. К преимуществам съёмки таймлапсов через ReCapture относится ещё и то, что с этим приложением вы можете делать видео в таких местах, где невозможно оставить смартфон без присмотра из-за того, что его могут украсть.



ReCapture может работать в трёх режимах в зависимости от того, какие объекты вы снимаете. Режим Overlay подходит для съёмки больших объектов на улице, где не особо важна высокая точность расположения камеры. Приложение накладывает предыдущий кадр на изображение в видоискателе, благодаря чему вы можете подогнать под него новый кадр, который будет показан в видео следующим. В режиме 3D Capture можно снимать объекты вблизи, здесь задействуется встроенный в смартфон чип IMU (inertial measurement unit), позволяющий очень точно спозионировать новый кадр относительно предыдущего. Режим Light Field позволяет воссоздать сцену в пространстве с помощью нескольких фотографий. Независимо от режима в приложении можно работать одновременно над несколькими проектами, новые фотографии будут добавляться именно к тому таймлапсу, к которому они относятся.



Приложение ReCapture доступно в App Store бесплатно.



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