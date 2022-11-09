iPhone Гайды iOS 16

Как искать фотографии по тексту в iOS 16

Олег

Фото


Компания Apple «прокачала» поиск Spotlight на iPhone и iPad. Теперь нейросети iOS анализируют не только предметы и людей на фото и картинках, но и «читают» текст, присутствующий в кадре.

Ранее мы уже рассказывали, как на iOS 16 можно очень легко и быстро работать с текстом на фотографиях: его можно распознать, скопировать, позвонить по сфотографированному номеру телефона прямо из галереи, или даже перевести текст с картинки на другой язык. Похожая технология теперь используется в Spotlight: ваш iPhone или iPad анализирует любой текст, который может распознать на фото, и позволяет найти картинку по нему.

Чтобы найти фото по тексту:
  • Откройте Spotlight свайпом вертикальным по рабочему столу или тапом по значку лупы внизу
  • Введите в поиск текст, который присутствует на искомом изображении
  • Под строкой поиска появятся варианты фото, содержащие введенный текст.
Фото

Готово! Отсюда изображения по долгому тапу можно просмотреть, скопировать для вставки в любое другое приложение, а по нажатию — отправить в мессенджеры. 

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Комментарии

+340
Geek
ФБР не дремлет. Рыщут по данным пользователей 😎
Отпечатки , скан лица , теперь анализ информации на фото 🤔 Хитрющие супостаты 😄
56 минут назад
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