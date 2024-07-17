Найден лёгкий способ за минуту превратить Windows 10 в Windows 11

Александр


Разработчик по имени Боб Пони поделился простейшей инструкцией, которая позволяет добавить в Windows 10 элементы Windows 11, тем самым освежив интерфейс старой операционной системы. Для этого не придётся пользоваться специализированным софтом, достаточно лишь заменить одну папку.

Как это сделать:

Нужно скачать на компьютер с Windows 10 утилиту Unlocker и с её помощью разблокировать полный доступ к папке C:/Windows/Resources. Далее нужно скопировать на флешку папку C:/Windows/Resources со всем её содержимым с компьютера, на который установлена Windows 11, и переместить её на устройство со старой ОС.



После этой простейшей манипуляции в Windows 10 появится обновлённый интерфейс, что будет заметно по различным менюшкам, утилитам, окнам и эффектам. Точно так же возможен и обратный процесс — дауншифтинг Windows 11 до интерфейса Windows 10. Разработчик предупреждает, что этот эксперимент может вызвать проблемы в работе компьютера, поэтому есть смысл заранее создать бэкап всех ценных данных.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Вышла утилита Tiny11 Builder — для самостоятельного создания лёгких сборок Windows 11
Умный телевизор способен сломать компьютер. Оказывается, между ними происходит война
На всех компьютерах с Windows 11 появилась раздражающая реклама. Как отключить её?

Рекомендации

Рекомендации

Microsoft придумала наказание пользователям пиратской Windows
Galaxy AI теперь говорит на русском языке. Как включить все нейросетевые функции на Samsung Galaxy
«Камеру Pixel» с поддержкой Ultra HDR теперь можно установить на любой Android-смартфон
Превращаем «Избранное» в Telegram из помойки в мультихранилище. Так удобно вам еще никогда не было

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+51
pochaps
Не делайте этого. «Возможно будут проблемы» они точно будут.
42 минуты назад
#