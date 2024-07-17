Найден лёгкий способ за минуту превратить Windows 10 в Windows 11

Разработчик по имени Боб Пони поделился простейшей инструкцией, которая позволяет добавить в Windows 10 элементы Windows 11, тем самым освежив интерфейс старой операционной системы. Для этого не придётся пользоваться специализированным софтом, достаточно лишь заменить одну папку.
Как это сделать:
Нужно скачать на компьютер с Windows 10 утилиту Unlocker и с её помощью разблокировать полный доступ к папке C:/Windows/Resources. Далее нужно скопировать на флешку папку C:/Windows/Resources со всем её содержимым с компьютера, на который установлена Windows 11, и переместить её на устройство со старой ОС.
После этой простейшей манипуляции в Windows 10 появится обновлённый интерфейс, что будет заметно по различным менюшкам, утилитам, окнам и эффектам. Точно так же возможен и обратный процесс — дауншифтинг Windows 11 до интерфейса Windows 10. Разработчик предупреждает, что этот эксперимент может вызвать проблемы в работе компьютера, поэтому есть смысл заранее создать бэкап всех ценных данных.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым