Найден способ вернуть WordPad в Windows 11

Александр


Одним из самых сомнительных нововведений в Windows 11 после обновления до 24H2 станет исчезновение текстового редактора WordPad. Он не такой примитивный, как блокнот, но и не столь сложный, как Word, поэтому полюбился многим за несколько десятилетий своего существования.

Тестовые сборки обновления 24H2 уже выпускаются, и их пользователи выяснили, как можно вернуть WordPad в Windows 11. Это очень просто: достаточно скачать архив с файлами этой программы и перебросить их в папку C:\Program Files\Windows NT\Accessories. После этого можно снова пользоваться этим текстовым редактором (и закрепить его в меню «Пуск» или на панели задач для быстрого доступа).

Не исключено, что энтузиасты подсуетятся и выпустят инсталлятор WordPad, чтобы не приходилось вручную копировать файлы и закреплять значки программы в привычных местах. Это бесплатное приложение (в отличие от того же Word), так что выпуск такого инсталлятора не навредит компании Microsoft.

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