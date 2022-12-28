iPhone Хакеры

Найден способ заменить системный шрифт в iOS 16 на любой другой

Александр


Китайский разработчик Чжовэй Чжан рассказал, что смог заменить системный шрифт в iOS 16, не прибегая к джейлбрейку. Впрочем, для этого ему всё же потребовались хакерские навыки.

Разработчик использовал экcплойт CVE-2022-46689 для атаки на уязвимость, присутствующую в iOS вплоть до версии 16.1.2. Этот экcплойт позволяет исполнять на смартфоне произвольный код с максимальными привилегиями.

Чжовэй Чжан успешно заменил системный шрифт несколькими другими шрифтами и показал, как это выглядит на экране устройства. Кроме того, он поделился своим проектом на GitHub. Любой желающий может скачать оттуда исходный код, скомпилировать экплойт-утилиту в программе Xcode или создать IPA-файл, подписать его с сертификатом разработчика и установить как обычное приложение.



Шрифт меняется не везде. В каких-то местах операционной системы (например, на клавиатуре) он остаётся прежним, поскольку символы берутся из специальных библиотек (но и их при желании наверняка можно заменить).

Компания Apple не предусмотрела смену системного шрифта в iPhone, хотя на Android-смартфонах некоторых производителей такая возможность присутствует. Правда, в большинстве случаев сторонние шрифты смотрятся не особо красиво.

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