Apple 2022: что выпустили достойного, а что стало полным провалом

Год подходит к концу, мы традиционно подводим итоги в разных категориях гаджетов, в которых вы можете принять участие с помощью голосования. Почему бы не вспомнить, что Apple выпустила в 2022 году.
Эта заметка вообще не претендует на какую-либо объективность и не может рассматриваться как рекомендация по покупкам. Я просто решил перечислить продукты Apple, которые за год произвели приятные или спорные впечатления.
AirPods Pro 2: лучший продукт Apple 2022 года
Не устану об этом напоминать — считаю второе поколение «прошек» лучшим продуктом Apple уходящего года. Я уже делился кратко впечатлением в своем Telegram-канале. Просто хочу напомнить, что Apple не стала заново изобретать велосипед, оставив удачный дизайн предыдущего поколения.
В AirPods Pro 2 ощутимо прокачали звучание, улучшили систему активного шумоподавления и увеличили время автономной работы. Среди конкурентов есть наушники, которые по качеству звука превосходят «прошки», но в плане удобства использования в экосистеме Apple они всё еще находятся на примитивном уровне.
iPad 10-го поколения: наконец-то свежий дизайн
Возможно, одно из самых долгожданных обновлений этого года — Apple наконец-то подчистила линейку актуальных устройств и избавилась от архаичного дизайна с кнопкой Home под экраном. Его нужно было отправить на помойку еще пару лет назад.
Теперь базовый iPad получил свежий силуэт. Это универсальный и сбалансированный планшет для пользователей, которые в сценарии своего ежедневного использования отдают предпочтение потреблению контента. Впрочем, это не означает, что iPad 10-го поколения больше ни на что не способен. Запаса его производительности хватит для запуска тяжелых игр, рисования, редактирования фотографий, а также для комфортной работы с видеопроектами в разрешении Full HD.
MacBook Air на M2: универсальный ноутбук для всех задач с небольшими оговорками
Air, начиная с модели на M1 — моя любимая модель ноутбуков Apple. Он легкий и мощный, без усилий справляется со всеми моими задачами.
MacBook Air 2022 года получил свежий дизайн и новые расцветки. Также Apple его прокачала свежим процессором M2 и наконец-то вернула зарядку MagSafe. Получилось достойное обновление модельного ряда, но не обошлось без ложки дегтя.
От MacBook Air 2022 в базовой комплектации с SSD на 256 ГБ нужно держаться подальше. Всё дело в медленной памяти, которая будет тормозить производительность M2. Поэтому, если я говорю, что новый Air удачное устройство, то обязательно предполагаю конфигурацию с твердотельником минимум на 512 ГБ.
Apple Watch SE 2022: логичная эволюция
С моделью умных часов SE Apple выбрала правильную стратегию без ежегодного обновления. Таким образом Apple Watch SE 2022 стали логичным эволюционным развитием предыдущего поколения. Они сохранили удачный форм-фактор, но приобрели в характеристиках.
Apple Watch SE 2022 — отличный способ вкатиться в категорию смарт-часов, чтобы понять, что это за гаджет и для чего он нужен. Эта модель не перегружена избыточной функциональностью и поэтому у неё вполне доступная стоимость.
iPad Air на M1: лучший планшет этого года
Это бескомпромиссная модель для пользователей, которые уже хорошо знакомы с модельным рядом iPad. Air 5-го поколения получил отменное сочетание дизайна, запаса производительности и стоимости.
Другими словами, перед нами «прошка», из которой вырезали избыточную функциональность, в том числе двойную камеру с LiDAR. Не хватает привычного Face ID, но из-за этого iPad Air 2022 не становится хуже. Для создания контента есть поддержка Apple Pencil второго поколения (это который вменяемый и заряжается от боковой грани планшета). Для работы с текстом есть поддержка чехла с клавиатурой. В
Apple Watch Ultra: свежий дизайн
А теперь плавно переходим к спорным продуктам. Apple Watch Ultra примечательны свежим дизайном, который уже довольно давно напрашивается в линейку умных часов. На этом все преимущества заканчиваются. Мне показалось, что «ультра» — это такой «айфон про» из мира часов, которому кроме внешних данных больше нечего предложить.
Также хочу подчеркнуть проблемы с позиционированием. На всех промо-материалах Apple Watch Ultra нам показывают дайверов, скалолазов и прочих любителей активной жизни. Только, к примеру, для походников «ультра» не годится из-за довольно скромных характеристик автономности на фоне конкурентов. Я спросил мнения у профессиональных спортсменов среди своих знакомых — бегуны и велосипедисты продолжают отдавать предпочтение Garmin.
iPhone 14: какое-то недоразумение
Уже год подходит к концу, а я так и не понял, для чего был выпущен базовый iPhone 14, который даже не получил нового процессора. Можно сделать реверанс и представить, что его целевая аудитория — владельцы iPhone 11 и более ранних моделей, которые планируют обновляться в этом году. Тем не менее даже в таком сценарии переход на 13-й айфон выглядит логичнее за счет его стоимости.
Базовый iPhone 14 — максимально беззубая и скучная модель. У меня есть мнение, что Apple пора менять модельную политику в категории смартфонов — ежегодно обновлять «прошки», а базовыми моделями заменить серию SE с более длительным диапазоном аппаратного апдейта.
Apple Watch 8: а это точно новые часы?
Сейчас будет небольшой взрыв мозга — я обновил в этом году свои Apple Watch 7 на 8 и буду их ругать. «Семерке» был уже год и она начала терять былую автономность, а чтобы за второй год они не сильно потеряли в цене, я решил их сменить. Что выбрать на замену — Ultra мне не понравилась своим дизайном и размерами, я уже отмечал это в обзоре. В конце концов не брать же опять «семерку», поэтому решил максимально прагматично обновиться на Apple Watch 8 из-за свежей автономности.
В целом с Apple Watch 8 такая же история, как и с iPhone 14. Только есть небольшое различие, часы все-таки получили кое-какие нововведения, в числе которых абсолютно бестолковый температурный датчик. В остальном внешне и по ощущениям это та же «семерка».
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