Итоги года 2022

Мои любимые гаджеты 2022 года: iPhone 14 Pro в список не попал

Георгий
MacBook

Мы постепенно подводим итоги уходящего года в различных категориях гаджетов. Вы можете принять в них участие путём голосования в нашем Telegram-канале. Я решил отдельно вспомнить все устройства, которые доставили мне массу положительных эмоций в 2022 году.

Итак, уходящий год во мне напрочь отбил вес интерес к новым смартфонам и планшетам. Большинство новинок 2022 года оставляло довольно грустные впечатления из разряда, ну-да навернули мегапикселей и сделали процессор мощнее. Поэтому в моем личном топе присутствует несколько «нетипичных» приборов.

MacBook Air на M2

В 2020-м году открыл для себя MacBook Air на процессоре Apple собственной разработки — M1. Перед его покупкой я не сомневался — надо брать. Apple пообещала легкое и мощное устройство, которое должно было без затруднений справляться со всеми моими повседневными задачами. Так и случилось.

MacBook

Сразу отмечу, что MacBook мой основной гаджет — это рабочий инструмент, который я использую ежедневно. У меня был базовый Air с 8/256 ГБ памяти. Он без проблем справлялся с текстами, пакетной обработкой RAW-фотографий с полнокадровой камеры и монтажом коротеньких 4K-видео. Зачастую в таком сценарии было открыто 10-15 вкладок в Chrome и воспроизводилась фоном музыка в Spotify.

В этом году настало время обновляться — Air на M1 отработал 2 года и начал постепенно терять свою изначальную ёмкость. Взамен взял себе свеженький Air на M2 с накопителем на 512 ГБ в цвете Midnight — как же он старательно собирает отпечатки рук. Впрочем, для меня это не стало проблемой, поскольку новый цвет смотрится очень свежо на фоне унылого и надоевшего серебристого. Air на M2 всё также хорошо справляется со всеми моими задачами, чувствуется прирост и запас производительности, а свежий дизайн радует глаз.

AirPods Pro 2

На презентации AirPods Pro второго поколения Apple заявила о прокачанной системе активного шумоподавления и улучшении звучания. Изначально ко всем этим заявлением я отнесся с небольшой долей скепсиса и решил дождаться новинку на тест. 

AirPods Pro 2

Не обманули — звук и шумодав мне очень понравились и я сразу заказал у наших друзей из Big Geek наушники в личное пользование. У нас на сайте о них подробно рассказывал в обзоре Денис Марков, а я кратко поделился впечатлениями в своем канале.

AirPods Pro 2

AirPods Pro для меня эталонные TWS-наушники в первую очередь в плане удобства. Они без нареканий работают в экосистеме Apple, позволяя с легкостью переключаться между устройствами. Отлично сидят в ушах даже на протяжении длительного прослушивания. Звучание AirPods Pro второго поколения действительно подтянули — оно стало наиболее сбалансированным, хорошо оформились низкие частоты и сцена в целом стала шире.

Беговая дорожка Walking Pad R1 Pro

В начале 2022 года я решил, что с трехзначным числом на весах нужно что-то делать. Так я приобрел беговую дорожку Walking Pad R1 Pro.

Walking Pad R1 Pro

Без особых усилий и заморочек я скинул 26 кг и сейчас на моих весах — 94 кг. В день стараюсь проходить или пробегать не менее 80 минут. Эта цифра может быть разбита на две части, например, если за окном хорошая погода, то я могу 40 минут прогуляться, а потом перед сном пробежаться оставшиеся время на Walking Pad R1 Pro.

Walking Pad R1 Pro

Помогают отслеживать активность Apple Watch — там у меня выставлены цели в 80 минут тренировок и сожжении 800 ккал. При этом я стараюсь не потреблять более 800 ккал в день. Таким образом выхожу в ноль и не набираю. Сейчас в декабре я готовлюсь перейти в режим «а, давайте после праздников», поэтому немного заленился. В середине января планирую опять вернуться к режиму небольшого дефицита — сжигать 1000 и потреблять не более 850.

Walking Pad R1 Pro

Walking Pad R1 Pro довольно компактная, а при необходимости она складывается и не занимает много пространства. Дорожка предназначена для любительского уровня, поскольку максимальная скорость ограничивается 10 км/ч. Мне пока достаточно.

Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S

В этом году я как-то по особенному начал реагировать на воздух в квартире, а если точнее, то стал замечать, что уровень влажности влияет на мою продуктивность днем и качество сна ночью. Первая попытка приобрести увлажнитель воздуха не увенчалась успехом — он пришел с треснутым резервуаром для воды, поэтому был отправлен назад и забыт.

Deerma DEM-F628S

Со второй попытки я наткнулся на устройство Deerma — это многочисленный суббренд Xiaomi. Отсмотрел кучу приборов и понял, что большинство из них напичкано ненужными функциями.

Deerma DEM-F628S

Deerma DEM-F628S привлек мое внимание простотой. Он работает сам без моего участия. Не нужно настраивать все вот эти умные дома, подключать Bluetooth или Wi-Fi. Я только раз в сутки заливаю воду в резервуар. Что касается функциональности, есть таймер и регулятор мощности. Я выставил наиболее комфортный для себя уровень влажности в помещении и увлажнитель самостоятельно его поддерживает. Также имеется возможность очистки жидкости с помощью ультрафиолетовой лампы, но я этим не пользуюсь.

Gan-адаптер от Ugreen

Под конец 2022 года я наконец-то навел порядок в зоопарке различных зарядных адаптеров на своем рабочем столе. Ну как навел? Я просто избавился от большинства, заменив их Gan-зарядкой от Ugreen.

Ugreen

Отдал предпочтение гаджету с мощностью 100 Вт. В нём имеется три порта USB-С и один USB-A. Он не перегревается и не издает неприятных звуков. К адаптеру у меня подключены MacBook, моя любимая беспроводная зарядка Satechi 3-в-1, провод для зарядки iPad и LED-подстветка.

В качестве послесловия

Почему в моем топе нет нового айфона? В процессе тестирования iPhone 14 Pro Max я очень сильно захотел его приобрести, а потом попробовал iPhone 14 Plus и всё-таки решил для себя, что экран с такой диагональю великоват для меня. В остальном для владельца iPhone 13 Pro обновление довольно скучное. Меня зацепили новая расцветка и камера на 48 МП, но этого слишком мало для обновления.

Искренне пытался заставить себя приобрести iPhone 14 Pro, поскольку я главный редактор сайта о технологиях и гаджетов и для меня важно «держать руку на пульсе» всего этого, но в самый последний момент «дал заднюю» и передумал. Возможно, я вернусь к этому вопросу весной или вовсе отложу его до выхода iPhone 15 Pro.
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Комментарии

tellurian
+4821
tellurian
Как за 2 года можно было убить ноут?
Что вы с ним делали?
29 минут назад
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Георгий Лямин
+1596
Георгий Лямин tellurian
Я его не убивал, просто у меня цикл обновления ноутбука стал два года. Внешне продавал его в идеальном состоянии. Таким образом старый не слишком теряет в цене и получаешь новый с минимальной доплатой.
25 минут назад
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