Некоторые пользователей Apple Watch столкнулись с необычной проблемой — на часах не отображается текущая дата. Сергей Епихин, бывший автор iGuides, а ныне один из участников подкаст-проекта BeardyCast, обнаружил способ решения этой проблемы.
Он выяснил, что дата не отображается, если на часах отсутствует нативное приложение календаря от Apple. От сторонних календарей эти данные по какой-то причине не подхватываются.
Даже если вы привыкли пользоваться сторонними календарями и вам не нравится стандартный календарь, есть смысл установить его обратно, ведь в ином случае на ваших часах не будет отображаться дата. Очень странно, что Apple не предупреждает об этом, ведь у всех иногда возникают случаи, когда нужно срочно узнать дату, а самый простой способ это сделать — взглянуть на часы.
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