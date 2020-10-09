iPhone
В сети появилась подробная информация о стоимости и характеристиках предстоящего модельного ряда iPhone 12 до официальной презентации. Об этом сообщает сайт Macrummors со ссылкой на утечку из китайской социальной сети Weibo. Напомним, анонс новинок намечен на 13 октября.

Эту же информацию на китайском языке подтвердил в своем твиттере поставщик многочисленных утечек Ice Universe, который ранее делал довольно точные прогнозы по поводу запуска новых продуктов Apple. Если верить утечке, новинки получат следующие характеристики:

‌iPhone 12‌ Mini (5,4 дюйма)
  • Цена: от 699 долларов
  • Камера: двойная (f / 1,6)
  • Хранение: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
  • Цвета: черный, белый, красный, синий, зеленый
  • Дата предзаказа: 6/7 ноября
  • Дата запуска: 13/14 ноября
iPhone 12‌ (6,1 дюйма)
  • Цена: от 799 долларов
  • Камера: двойная (f / 1,6)
  • Хранение: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
  • Цвета: черный, белый, красный, синий, зеленый
  • Дата предзаказа: 16/17 октября
  • Дата запуска: 23/24 октября
iPhone 12‌ Pro (6,1 дюйма)
  • Цена: от 999 долларов
  • Камера: тройная (LiDAR + широкоугольный объектив, f / 1,6, телефото с фокусным расстоянием 52 мм, 4-кратный оптический зум)
  • Хранение: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
  • Цвета: золото, серебро, графит, синий
  • Дата предзаказа: 16/17 октября
  • Дата запуска: 23/24 октября
iPhone 12‌ Pro Max (6,7 дюйма)
  • Цена: от 1099 долларов
  • Камера: тройной объектив (LiDAR + широкоугольный объектив, f / 1,6, телефото с фокусным расстоянием 52 мм, 5-кратный оптический зум)
  • Хранение: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
  • Цвета: золото, серебро, графит, синий
  • Дата предзаказа: 13/14 ноября
  • Дата запуска: 20/21 ноября
Согласно утечке, все модели iPhone 12 оснастят дисплеями OLED Super Retina XDR, которые будут защищены стеклами Ceramic Shield. Ожидается наличие поддержки съемки видео в формате Dolby Vision с более широким динамическим диапазоном.

Помимо этого, все смартфоны серии получат поддержку 5G, но только модели для США смогут работать с самым быстрым диапазоном mmWave 5G. Также сообщается об «интеллектуальном режиме данных», который будет переключаться между 4G и сетями пятого поколения в зависимости от полосы пропускания, это необходимо для экономии энергии. В новинках улучшат режим съемки Deep Fusion и Night Mode, а сенсор будет больше на 46% по сравнению с актуальным модельным рядом устройств.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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