В сети появилась подробная информация о стоимости и характеристиках предстоящего модельного ряда iPhone 12 до официальной презентации. Об этом сообщает сайт Macrummors со ссылкой на утечку из китайской социальной сети Weibo. Напомним, анонс новинок намечен на 13 октября.
Эту же информацию на китайском языке подтвердил в своем твиттере поставщик многочисленных утечек Ice Universe, который ранее делал довольно точные прогнозы по поводу запуска новых продуктов Apple. Если верить утечке, новинки получат следующие характеристики:
iPhone 12 Mini (5,4 дюйма)
- Цена: от 699 долларов
- Камера: двойная (f / 1,6)
- Хранение: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
- Цвета: черный, белый, красный, синий, зеленый
- Дата предзаказа: 6/7 ноября
- Дата запуска: 13/14 ноября
- Цена: от 799 долларов
- Камера: двойная (f / 1,6)
- Хранение: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
- Цвета: черный, белый, красный, синий, зеленый
- Дата предзаказа: 16/17 октября
- Дата запуска: 23/24 октября
- Цена: от 999 долларов
- Камера: тройная (LiDAR + широкоугольный объектив, f / 1,6, телефото с фокусным расстоянием 52 мм, 4-кратный оптический зум)
- Хранение: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
- Цвета: золото, серебро, графит, синий
- Дата предзаказа: 16/17 октября
- Дата запуска: 23/24 октября
- Цена: от 1099 долларов
- Камера: тройной объектив (LiDAR + широкоугольный объектив, f / 1,6, телефото с фокусным расстоянием 52 мм, 5-кратный оптический зум)
- Хранение: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
- Цвета: золото, серебро, графит, синий
- Дата предзаказа: 13/14 ноября
- Дата запуска: 20/21 ноября
Помимо этого, все смартфоны серии получат поддержку 5G, но только модели для США смогут работать с самым быстрым диапазоном mmWave 5G. Также сообщается об «интеллектуальном режиме данных», который будет переключаться между 4G и сетями пятого поколения в зависимости от полосы пропускания, это необходимо для экономии энергии. В новинках улучшат режим съемки Deep Fusion и Night Mode, а сенсор будет больше на 46% по сравнению с актуальным модельным рядом устройств.
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Вот гады. Спецом мини версии позже запускают. Понимают что продажи он перебьёт и просто 12 с прошками меньше достанется.
The iPhone 12 mini and iPhone 12 will be available for reservation on October 16th and will be officially launched on October 23rd.
iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max will start appointments on November 6, and will officially go on sale on November 12