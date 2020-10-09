Основатель Telegram Павел Дуров написал в своём телеграм-канале о том, что Apple потребовала удалить каналы, на которых распространяются личные данные белорусских силовиков. По словам Дурова, обычно Apple не предоставляют разработчикам свободы действий — они либо подчиняются предъявленным требованиям, либо их приложение исчезает из App Store. Он также указал, что ситуация «не чёрно-белая», он не занимает позицию ни одной из сторон в белорусском конфликте и не желает вводить в Telegram цензуру, но в версии мессенджера для iOS эти каналы могут стать недоступны, а на Android доступ к ним останется.
Компания Apple прокомментировала заявления Дурова. Её представитель рассказал TJ о том, что к Telegram не предъявлялись требования удалить каналы. Apple получила жалобы от лиц, чьи персональные данные разглашаются на этих каналах без их согласия, и направила Telegram требование удалить противоправный контент. При этом команда Telegram якобы согласилась сотрудничать в этом вопросе: обещала изучить содержимое каналов на соответствие правилам App Store, а по окончании проверки предпринять необходимые действия и предоставить Apple отчёт об этом.
Apple также подчеркнула, что стремится к тому, чтобы контент в приложениях, которые выложены в App Store, не мог причинить вред людям или провоцировать конфликты. Весь контент в каналах, которые обсуждают Apple и Telegram, посвящён деанонимизации силовиков, поэтому удаление такого контента фактически приведёт к удалению этих каналов, ведь они останутся пустыми и в них не смогут появляться записи той же тематики.
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