Общаться с ChatGPT теперь можно прямо в Telegram





Российские энтузиасты создали телеграм-бота на основе нейросетевого чата ChatGPT. С ним можно общаться на разных языках, в том числе русском.



Телеграм-бот ChatGPT бесплатный, работает без ограничений и не требует оформления подписки или покупки каких-нибудь заблокированных возможностей. Общение происходит в форме переписки: вы задаёте заброс, а бот находит информацию и выводит её. Он также может создавать изображения по текстовому описанию.







ChatGPT запоминает контекст беседы, то есть при уточнении запроса не нужно перечислять всё, что вы писали ему до этого. Если какая-либо тема исчерпала себя и нужно перейти к другой, можно удалить контекст специальной командой в чате.



Крупные IT-компании не зря опасаются за будущее поисковых систем. Пообщавшись немного с ChatGPT вы поймёте, что так намного удобнее получать информацию, поиск которой в интернете занял бы гораздо больше времени. Другое дело, что ChatGPT берёт данные с сайтов, а там они далеко не всегда достоверные, а иногда противоречат друг другу — на одном ресурсе указано одно, а на другом совершенно противоположное.





