Одна бесплатная утилита моментально решит проблему нехватки места в компьютере

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Нехватка свободного места — проблема, с которой рано или поздно сталкивается любой обладатель компьютера или ноутбука. Вариантов её решения всего два — купить и подключить новый накопитель или удалить что-нибудь ненужное.



Второй вариант, в отличие от первого, не требует денежных затрат, но тут появляется новая задача — нужно понять, что именно отъедает пространство в накопителе. Можно искать наиболее увесистые файлы и папки вручную, а можно доверить это какой-нибудь программе. Например, WinDirStat, которая распространяется бесплатно, не содержит рекламы или заблокированных функций и даже периодически обновляется.



Скачайте WinDirStat с сайта разработчика, установите, запустите и выберите, какие накопители она будет анализировать. Спустя несколько минут она определит вес каждой директории и наглядно покажет, сколько места они занимают. Если в директории есть поддиректории, также будет показан размер каждой из них. Теперь дело за малым — пробежаться по наиболее разросшимся папкам и удалить ненужные файлы.







Для большей наглядности WinDirStat также показывает, сколько места занимают файлы различных типов. Например, если вы увидите, что у вас очень много фотографий, есть смысл залить их в облако, а если очень много видео, стоит провести ревизию и удалить те, что вы уже просмотрели, или загрузить в свой архив на YouTube под замок. В нижней части окна WinDirStat наиболее увесистые файлы представлены в виде цветных прямоугольников. По цвету можно определить тип файла, а нажатие на любой из прямоугольников перенаправит вас к соответствующему файлу, чтобы вы решили, нужен он вам или его можно удалить.



Известно, что Windows и программы иногда создают бесполезные файлы, которые могут со временем увеличиваться как численно, так и в своих размерах. WinDirStat позволяет быстро выявлять такие файлы, но стоит быть осторожным в использовании подобных утилит, чтобы не удалить что-то важное, от чего зависит работоспособность операционной системы и компьютера.



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