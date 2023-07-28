«Тинькофф» отключил пополнение кошелька в Steam. Покупать игры в этом сервисе всё равно можно!





Российские и казахстанские аккаунты Steam больше нельзя пополнить переводом через «Тинькофф». Сколько времени продержалась эта возможность, неизвестно, поскольку банк не рассказывал о ней публично. Она была отключена примерно через сутки после того как о ней сообщили СМИ.



Счёт в Steam пополнялся с комиссией около 8% из-за конвертации. Для жителей России это был один из немногочисленных способов покупать игры, внутриигровой контент и подписки в этом сервисе. Другие способы оплаты в нём отключены.



Конечно, геймеры могут играть в пиратские версии игр, но в некоторых случаях это невозможно — например, если требуется подписка, предоставляющая доступ к онлайн-мультиплееру и дополнительному контенту.



Жители России по-прежнему могут пополнять кошельки в Steam через Qiwi (правда, комиссия тут чуть выше той, что была у «Тинькофф»). Для этого залогиньтесь в аккаунт Qiwi, пополните счёт (например, переводом с банковской карты другого банка), перейдите на страницу Steam, укажите свой аккаунт в Steam (у каждого пользователя он уникальный), введите сумму перевода и подтвердите отправку денег. Через некоторое время средства будут зачислены в ваш кошелёк и вы сможете совершать покупки в Steam.





