Создана нейросеть, переделывающая мемы самым неожиданным образом. От этого они становятся в разы смешнее!

На основе ChatGPT создали нейросеть Luma, предназначенную для обработки популярных мемов. Можно «скормить» ей картинку или видео, и она сделает так, чтобы главный герой… ушёл в самый ответственный момент.
Получается довольно странная ситуация, ведь с одной стороны, если бы так случилось в реальности, то мем мог бы вообще не состояться, а с другой — возможно, он стал бы ещё более комичным и вирусным.
Вот несколько примеров того, что генерирует Luma:
Вы можете самостоятельно опробовать эту нейросеть, она доступна на сайте и работает в том числе в России. В день можно бесплатно сгенерировать не более пяти роликов в пробном режиме, на создание каждого уходит по 5-10 минут.
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