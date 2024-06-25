Создана нейросеть, переделывающая мемы самым неожиданным образом. От этого они становятся в разы смешнее!

Александр


На основе ChatGPT создали нейросеть Luma, предназначенную для обработки популярных мемов. Можно «скормить» ей картинку или видео, и она сделает так, чтобы главный герой… ушёл в самый ответственный момент.

Получается довольно странная ситуация, ведь с одной стороны, если бы так случилось в реальности, то мем мог бы вообще не состояться, а с другой — возможно, он стал бы ещё более комичным и вирусным.

Вот несколько примеров того, что генерирует Luma:



Вы можете самостоятельно опробовать эту нейросеть, она доступна на сайте и работает в том числе в России. В день можно бесплатно сгенерировать не более пяти роликов в пробном режиме, на создание каждого уходит по 5-10 минут.

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Комментарии

Mers
+5193
Mers
Батю хоть в «Нечто 3» снимай. Жуть какая-то🫣
2 часа назад в 00:24
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+4474
Gabriel
Тетка с кандибобером , ну как ее забыть.
2 часа назад в 00:24
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