С началом новой недели в Москве и Московской области начнёт действовать пропускной режим передвижения на всех видах личного и общественного транспорта. Тем самым власти надеются снизить темп распространения коронавирусной инфекции.
Власти пока не запрещают перемещаться пешком, но необходимо соблюдать правила социального дистанцирования. Выходить из дома разрешается только в строго определённых случаях, однако со следующей недели, возможно, будут введены более жёсткие меры, и появляться на улице без разового пропуска будет запрещено.
Режим самоизоляции был введён в столице и некоторых других регионах 30 марта. Гражданам разрешено только выгуливать домашних животных, не отдаляясь от дома более чем на 100 метров, ходить в ближайшие магазины или аптеки, выносить мусор и ездить на работу. В остальных случаях их могут оштрафовать на сумму от 15 тысяч рублей по ст. 6.3 КоАП. В Москве за нарушение социального дистанцирования было составлено 1358 протоколов. Столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опираясь на данные геоаналитики от сотовых операторов выяснил, что 10 апреля 3,5 миллиона жителей Москвы выходили из дома более чем на шесть часов, а 4,4 миллиона оставались дома.
«Введение цифровых пропусков и дополнительных ограничений на работу предприятий направлено на снижение числа людей, покидающих дом на продолжительное время», — сказано в сообщении оперативного штаба.
Пропуск представляет из себя специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.
Срок действия пропуска — 1 день. Для поездки на работу или в медицинское учреждение можно каждый день получать новый пропуск, а поездки с другими целями (например, на дачу, на вокзал или в магазин) разрешены не более двух раз в неделю.
Между Москвой и Московской областью введён «роуминговый» режим цифровых пропусков. Для поездки из Москвы в область и обратно потребуется оформлять один спецпропуск, то же самое касается жителей Московской области. Для въезда в Москву из других регионов необходимо запрашивать московский цифровой пропуск.
При подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном автомобиле необходимо сообщить его государственный регистрационный номер. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов. Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.
Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.
Как получить цифровой пропуск?
Первый способ — отправка SMS-сообщения на короткий номер 7377, второй — звонок по телефону +7 495 777-77-77, третий — на сайте MOS.RU.
Выберите услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», заполните необходимые данные, отправьте заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если вы ее указали.
Получить пропуск с QR-кодом для выхода из дома передвижения по городу в случае введения более жёстких мер самоизоляции можно будет в мобильном приложении «Госуслуги СТОП коронавирус». Оно уже доступно в Play Маркете и App Store.
После регистрации в приложении и предоставлении всех необходимых данных (адреса проживания, паспортных данных и селфи) пользователь должен указать свой статус риска: «Прибыл из-за границы», «Был за границей в течение последних 14 дней», «Был контакт с больным коронавирусом», «Здоров и нахожусь в изоляции», «Здоров и хожу на работу» и «Болею». Далее он может пройти опрос по самочувствию, а затем попадает в меню, где есть опция «Зарегистрировать выход из дома».
После указания причины выхода («В магазин», «Вынести мусор», «Выгул домашнего животного») генерируется QR-код, который нужно будет предъявить сотрудниками контролирующих органов. по требованию.
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