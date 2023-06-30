Появился простой способ перенести историю переписки в WhatsApp с одного смартфона на другой

Сайт WABetaInfo заметил, что в свежих бета-версиях WhatsApp на Android и iOS появилось очень полезное и интересное нововведение. Теперь можно перенести историю переписки с одного смартфона на другой, просто отсканировав QR-код.







В настройках WhatsApp отныне есть новая функция Chat Transfer. Нужно зайти в неё на старом смартфоне, открыть QR-код и отсканировать его на новом смартфоне, куда требуется перенести чаты. Данные отправляются напрямую от одного устройства в другое, минуя сторонние серверы и облака. Так быстрее, безопаснее и не нужно бояться, что исчерпается лимит хранения данных.



К сожалению, перенос истории чатов таким образом осуществим только между смартфонами с одной и той же операционной системой. Перекинуть переписку с iPhone на Android-смартфон или с Android-смартфона на iPhone не получится, но есть вероятность, что такая возможность будет реализована в будущем.



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