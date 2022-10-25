GPS Проблемы

Qualcomm и MediaTek «испортили» GPS в России. Как устранить проблему

Александр



Компании Qualcomm и MediaTek блокируют передачу данных A-GPS на смартфоны российских пользователей, из-за чего возникают сложности в работе геолокации. Координаты определяются медленно, неточно или вообще недостоверно.

Полностью заблокировать GPS на территории России вряд ли возможно, получится лишь затруднить получение данных от спутников (что и сделали производители чипов, не объявляя об этом публично). К счастью, проблема не носит массовый характер и затрагивает лишь некоторые смартфоны. Но если вы столкнулись с ней, воспользуйтесь простой инструкцией:

1. Зайдите в системные настройки смартфона, перейдите в раздел «Местоположение» (обычно он внизу списка), нажмите «Геолокация» и откройте «Точность геолокации Google»
2. Отключите тумблер «Более точное определение местоположения»



Теперь ваш смартфон не будет обращаться к серверам Qualcomm и MediaTek для получения данных A-GPS, что сделает определение координат не таким точным, как прежде, а навигация внутри помещений перестанет работать. Первичное обращение к спутникам займёт больше времени (несколько минут), но смартфон будет определять ваше местоположение без сбоев до тех пор, пока вы не отключите GPS в настройках.

Если ваш смартфон не испытывает проблем при работе с GPS, ничего не трогайте и не меняйте настройки, поскольку в этом нет необходимости.

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Комментарии

Tigrolik
+528
Tigrolik
Коротко суть. Квалком и медиатек блокируют а-гпс. Чтоб избежать блокировки, отключите а-гпс.
П.С. Гениальное решение проблемы, я считаю. Что оно изменит для пользователя? Ничего. Но вы так выразите свой протест🤣
час назад в 16:37
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Александр Кузнецов
+819
Александр Кузнецов Tigrolik
Не совсем так. Если отключить A-GPS, поиск спутников будет медленным только один раз, а не всё время
39 минут назад
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