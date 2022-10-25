Qualcomm и MediaTek «испортили» GPS в России. Как устранить проблему





Компании Qualcomm и MediaTek блокируют передачу данных A-GPS на смартфоны российских пользователей, из-за чего возникают сложности в работе геолокации. Координаты определяются медленно, неточно или вообще недостоверно.



Полностью заблокировать GPS на территории России вряд ли возможно, получится лишь затруднить получение данных от спутников (что и сделали производители чипов, не объявляя об этом публично). К счастью, проблема не носит массовый характер и затрагивает лишь некоторые смартфоны. Но если вы столкнулись с ней, воспользуйтесь простой инструкцией:



1. Зайдите в системные настройки смартфона, перейдите в раздел «Местоположение» (обычно он внизу списка), нажмите «Геолокация» и откройте «Точность геолокации Google»

2. Отключите тумблер «Более точное определение местоположения»







Теперь ваш смартфон не будет обращаться к серверам Qualcomm и MediaTek для получения данных A-GPS, что сделает определение координат не таким точным, как прежде, а навигация внутри помещений перестанет работать. Первичное обращение к спутникам займёт больше времени (несколько минут), но смартфон будет определять ваше местоположение без сбоев до тех пор, пока вы не отключите GPS в настройках.



Если ваш смартфон не испытывает проблем при работе с GPS, ничего не трогайте и не меняйте настройки, поскольку в этом нет необходимости.

