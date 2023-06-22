Российский бренд бытовой техники VÄRD представил устройства премиум-класса

Артем
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Фото: VÄRD
Российский производитель бытовой техники «Е.Кампани» официально представил рынку свой бренд VÄRD. 21 июня состоялась презентация, на которой команда компании рассказала о создании бренда и его дальнейшем развитии.

VÄRD — российский бренд крупной бытовой техники, созданный по европейским стандартам качества и сервисного обслуживания. Скандинавские корни названия передают главные потребительские ценности — простоту в использовании, эргономичность, лаконичный дизайн и высокий уровень качества.
Среди продуктов бренда можно найти духовые шкафы, вытяжки, газовые, индукционные и электрические варочные поверхности, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, а также сушильные барабаны, стирально-сушильные машины, встраиваемые микроволновые печи и винные шкафы. Главное преимущество VÄRD — качественная сборка, в которой каждый элемент тщательно продуман инженерами и дизайнерами. На всю крупную бытовую технику, бренд дает гарантию 3 года.

Во время подготовки к запуску были проверены 50 заводов, из которых отобрали 15 лучших. Они набрали максимальный балл в Factory Audit Checklist. После этого в Россию поступило 200 образцов техники, которые прошли три этапа тестирования.

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Мероприятие прошло в новом модном пространстве Flava Event Dom. Флагманские продукты VÄRD представили в формате интерактивного шоу. Событие посетило более 100 гостей, среди которых были журналисты, инфлюенсеры, партнеры бренда и представители крупных сетевых магазинов. 
Генеральный директор «Е.Кампани» Алексей Беляков поделился мыслями о создании VÄRD:

«Мы запускаем новый бренд, чтобы вернуть российскому потребителю ощущение защищенности, надежности и спокойствия. VÄRD создает безопасное технологичное пространство и позволяет чувствовать уверенность в сегодняшнем дне. Результатом проделанной скрупулезной работы является ассортимент из 53, выверенных до мелочей, моделей в десяти продуктовых категориях. Мы досконально знаем и уверены в надежности каждой единицы техники под брендом VÄRD».
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Комментарии

+136
lokky
Обычно так себя расхваливают, когда собираются назначить неадекватные цены)
2 часа назад в 15:13
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