Samsung

На vc.ru, 4pda и тематических форумах пользователи телевизоров Samsung начали жаловаться на неожиданную блокировку устройств. Функции смарт-ТВ отключаются, а на экране появляется надпись "This TV is not fully functional in this region" («Этот телевизор не может функционировать полноценно в этом регионе»).

Всех пострадавших объединяет то, что они, решили сэкономить и купили телевизоры в магазинах, торгующих «серым» товаром. Покупатели могли даже не знать, что устройства ввезены в страну нелегально. Один из них, например, сообщил, что купил телевизор у магазина, который указал в «Яндекс.Маркете» официальную гарантию и поддержку Samsung. Более того, ему удалось зарегистрировать своё приобретение на официальном сайте Samsung.

В России у телевизоров была сменена прошивка с иностранной на ту, в которой есть поддержка русского языка. С начала января компания Samsung стала выявлять такие устройства и частично блокировать их функциональность. Примечательно, что с аналогичной проблемой столкнулись жители не только России, но и других стран, в том числе Украины и Молдовы.

Пользователям, которые столкнулись с проблемой, бессмысленно обращаться в поддержку Samsung, но они уже нашли несколько способов её решения. Один из советов — подключить телевизор к интернету через VPN с IP-адресом той страны, для продажи в которой он предназначался изначально. Изменить настройки можно с использованием стандартного пульта дистанционного управления.

1. При включенном телевизоре нажмите Mute, 1, 1, 9, OK
2. Появится меню, где первый пункт "Hospitality mode". Нажмите на пульте 1, 2, 3, 4
3. Появится полноценное меню, поставьте Local Set — EU_RS_AFR
4. Перейдите в пункт меню "MRT option"
5. Language Set — CIS
6. Region — PANEURO
7. PnP language — Rus
8. WIFI region — Q
9. Выйдите из "MRT Option" назад в общее меню и сделайте Factory reset
10. На обычном стационарном компьютере установите VPN (например, от Hideme с сутками бесплатного демо-периода)
11. Запустите Hideme VPN и выберите сервер в той стране, для которой выпущен ваш телевизор (это можно узнать по серийному номеру или в поддержке Samsung)
12. Установите на компьютер программу Connectify с бесплатным пробным периодом
13. Создайте точку доступа Connectifi-wifi
14. Включите телевизор
15. Выберите в телевизоре точку подключения Connectify-wifi
16. Сразу после этого появится окно с соглашением SmartHub на иностранном языке. Подтвердите, что принимаете его, после чего к телевизору вернутся все его возможности.

«Подобная информация на экранах телевизоров Samsung указывает на то, что данный телевизор был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона своего фактического нахождения. Это исключает возможность производителя гарантировать доступность всех функций в стране проживания пользователя и фактического региона использования устройства. Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки указана в инструкции пользователя. Компания рекомендует покупать продукцию только у официальных ритейлеров в регионе, чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями устройства, а также поддержкой производителя», — Samsung.



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Источник:

vc.ru vc.ru

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