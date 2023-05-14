Самый дешёвый iPhone 15 получит очень важный апгрейд

Фархад
iPhone 15
Фото: MacRumors

Аналитик гонконгской инвестиционной компании Haitong International Securities Джефф Пу заявил, что младшие модели следующего поколения iPhone получат новые камеры.

Речь идёт о базовом iPhone 15 и iPhone 15 Plus. По словам инсайдера, Apple планирует оснастить эти устройства основными сенсорами на 48 Мп с 6-элементными линзами, которые смогут захватывать больше света для улучшения качества изображений. При этом поставщики из цепочки поставок могут столкнуться с проблемами при производстве, что, в свою очередь, приведёт к ограниченной доступности iPhone 15 и iPhone 15 Plus на старте продаж.

Сейчас камеры на 48 Мп установлены только в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Если Apple действительно оснастит новые базовые модели такими сенсорами, то это существенно сократит их различия с Pro-версиями.

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 15 в сентябре 2023 года.
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Источник:
MacRumors
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