«Сбер» усложнил переводы. Как отправлять деньги, чтобы не было комиссии?

Александр


С недавних пор в России были значительно увеличены лимиты бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках  через СБП — до 30 млн рублей в месяц. Само собой, банки не в восторге от этого, ведь они привыкли брать комиссию, поэтому некоторые из них стали усложнять такие переводы, чтобы не терять заработок. К примеру, «Сбер» сделал переводы себе и другим людям не особо интуитивным: вам кажется, что вы отправляете деньги через СБП, но на деле за такую операцию может быть списана комиссия. 

Как переводить деньги в «Сбере»?

Нужно открыть приложение, выбрать карту или счёт, нажать «Оплатить или перевести», затем на «На Сбер или в другой банк». Далее нужно выбрать «Себе в другой банк», если вам нужно перевести деньги на свой счёт, или выбрать контакт / ввести номер телефона другого человека, если вы отправляете деньги кому-то ещё.



Спутаться можно уже на третьем или четвёртом нажатии, ведь рядом с надписью «На Сбер или в другой банк» вы увидите значок СБП и можете подумать, что перевод будет осуществляться через эту систему, а потому бесплатен. Выбрав человека в списке контактов, вы увидите список банков, в которых у него есть счета, но когда вы нажмёте на нужный банк, перевод будет осуществляться не через СБП, а через собственную систему «Сбера», а в ней предусмотрен гораздо более низкий лимит бесплатных переводов в другие банки — не более 100 тысяч в месяц даже самому себе.



Чтобы перевод был без комиссии, не торопитесь выбирать банк, а сначала нажмите «Через СБП». Здесь «Сбер» тоже перемудрил и не запоминает, в какой банк вы ранее отправляли деньги самому себе, и его, возможно, придётся заново искать в длиннющем списке из нескольких сотен организаций. Когда банк выбран, нужно указать сумму и ещё парой нажатий подтвердить перевод. В других банках подобные операции совершаются всего за пару-тройку тапов, но у «Сбера» всё гораздо сложнее и запутаннее.
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Комментарии

iProJora
+255
iProJora
Кузнецов, как ты задолбал кликбэйтами и тому подобным.
28 минут назад
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